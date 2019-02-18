Грузоотправители СвЖД стали в три раза чаще использовать электронную площадку «Грузовые перевозки»

Участники транспортного рынка подвели итоги работы на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) в 2018 году и отметили увеличение доли поставок вагонов через данный сервис. Так, по заявкам грузоотправителей Свердловской магистрали со станций дороги было перевезено более 2 млн тонн грузов в полувагонах АО «ФГК», предоставленных оператором через ЭТП ГП. За год продажи подвижного состава АО «ФГК» через сервис выросли в три раза.

Помимо традиционной для ЭТП ГП номенклатуры грузов (строительные грузы, каменный уголь, удобрения), в прошедшем году у грузовладельцев проявился спрос на вагоны под бумажную и сельскохозяйственную продукцию. Значительно увеличились заявки на перевозку зерна и продуктов перемола, химикатов, лома черных металлов, метизов.

Эксперты отмечают, что заказ подвижного состава через электронную площадку, в первую очередь, удобен для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на спотовом рынке (когда расчеты производятся сразу и требуется оперативная подача подвижного состава). В перспективе популярность площадки планируется повышать за счет развития мультимодальных перевозок и предоставления дополнительных услуг.

Учитывая высокий спрос на полувагоны, операторы стремятся активнее задействовать в перевозках другие типы подвижного состава и повышать их производительностьФото: Алексей БУЛАТОВ

Учитывая высокий спрос на полувагоны, операторы стремятся активнее задействовать в перевозках другие типы подвижного состава и повышать их производительность. Так, только на СвЖД в 2018 году на 72% выросла погрузка на универсальные платформы АО «ФГК» (погружено 593 тыс. тонн). Причем на полигоне дороги было задействовано более 20% всех платформ компании.

В основном с использованием данного типа подвижного состава перевозятся строительные и лесные грузы, черные металлы. В частности, для обеспечения вывоза железобетонных изделий и щебня, традиционно перевозившихся в полувагонах, была разработана технология погрузки и крепления грузов на платформах.

Напомним, ЭТП «Грузовые перевозки» была разработана в рамках программы ОАО «РЖД» «Цифровая железная дорога» и введена в промышленную эксплуатацию 24 марта 2017 года. Это уникальный сервис, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников из любой точки, где есть доступ к Интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета или банковским платежом. Площадка работает по принципу агрегатора предложений услуг от всех участников цепочки доставки груза.