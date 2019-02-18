В квартиры не пускают: на Урале обрушился жилой дом

В Первоуральске в жилом двухэтажном жилом доме №13 на ул.Энгельса произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом, а также потолка. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, происшествие произошло на 1 этаже во втором подъезде (всего в доме 3 подъезда), в доме зарегистрировано 32 человека.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Прибывшие на место пожарные уже эвакуировали из дома 5 человек, пострадавших нет. Сейчас все жители дома размещены в здании рудоуправления, находящегося напротив.

- В целях обеспечения безопасности жителей в дом не пускают, организовано дежурство сотрудников полиции, - отметили в МЧС. - Дом обесточен и отключен от газа.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте происшествия находится глава городского округа Игорь Кабец и специалисты местной администрации. Проводится обследование помещений, после этого будет принято решение о возможности безопасного нахождения людей в доме.

Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы 22 человека (МЧС, МВД, энергетики, газовики, представители администрации МО, управляющей компании) и 10 единиц техники.