2019-02-18T16:50:48+03:00
Происшествия

В квартиры не пускают: на Урале обрушился жилой дом

Всех жильцов расселили в здании напротив
Олег Галимов
Поделиться:
Сейчас дом обесточен. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиСейчас дом обесточен. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Первоуральске в жилом двухэтажном жилом доме №13 на ул.Энгельса произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом, а также потолка. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, происшествие произошло на 1 этаже во втором подъезде (всего в доме 3 подъезда), в доме зарегистрировано 32 человека.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Прибывшие на место пожарные уже эвакуировали из дома 5 человек, пострадавших нет. Сейчас все жители дома размещены в здании рудоуправления, находящегося напротив.

- В целях обеспечения безопасности жителей в дом не пускают, организовано дежурство сотрудников полиции, - отметили в МЧС. - Дом обесточен и отключен от газа.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте происшествия находится глава городского округа Игорь Кабец и специалисты местной администрации. Проводится обследование помещений, после этого будет принято решение о возможности безопасного нахождения людей в доме.

Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы 22 человека (МЧС, МВД, энергетики, газовики, представители администрации МО, управляющей компании) и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова отправили под домашний арест
На Урале 67 человек госпитализировали с пневмонией
ЕВРАЗ примет участие в съемках фильма «Город без опасности»
В Нижнем Тагиле мать-одиночка устроилась наркокурьером, чтобы заплатить за детский сад
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 039
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова обсудит с Евгением Куйвашевым нехватку школ в Академическом
На начальника СвЖД Алексея Миронова завели новое уголовное дело
В аэропорту Кольцово задержали китайца с контрабандой из 1200 сигарет
Дума Екатеринбурга будет регулярно принимать у себя депутатов Госдумы
Следователи Березовского проверят мужчин, которых соседи обвиняют в избиении и изнасиловании инвалида
В Екатеринбурге поймали вымогателей, застрявших на месте преступления в заглохшей машине
Депутат Гордумы Екатеринбурга предложил строить новые школы на деньги новоселов