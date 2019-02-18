2019-02-18T16:55:21+03:00
Спорт

Впервые в истории: ХК «Автомобилист» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

«Шоферы» стали недосягаемы для соперников за две игры до конца регулярного чемпионата
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Изменить размер текста:

По-настоящему историческое событие произошло в истории свердловского хоккея: сегодня ХК «Автомобилист» стал досрочным победителем Восточной конференции КХЛ. Несмотря на то, что регулярный сезон еще не окончен, «шоферы» стали недосягаемы для соперников, что не удивительно, учитывая блестящий старт сезона.

В этом году «Автомобилист» имеет все шансы на победу в финале Кубка Гагарина. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В этом году «Автомобилист» имеет все шансы на победу в финале Кубка Гагарина. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Единственным преследователем уральцев был казахстанский «Барыс», но клуб из Астаны сегодня проиграл на выезде во Владивостоке местному «Адмиралу» со счетом 1:2. Сейчас у «Автомобилиста» 89 очков и 59 сыгранных матчей. На данный момент первым соперником главной команды Среднего Урала становится челябинский «Трактор», который идет на 8-й строчке конференции.

Кроме того шансы занять последнее место в плей-офф Кубка Гагарина сохраняет и «Сибирь» из Новосибирска – у клуба 54 очка в 60 матчах. Закрепить свой успех «Автомобилист» может уже сегодня – подопечные Андрея Мартемьянова сыграют в Екатеринбурге с «Нефтехимиком».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист». На экспозиции представлены лучшие моменты домашних и гостевых матчей в рамках КХЛ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
Прогноз на ответный матч 1/16 финала «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Команды сыграют в четверг, 21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 20.55. (Мск)
Новости 24
Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова отправили под домашний арест
На Урале 67 человек госпитализировали с пневмонией
ЕВРАЗ примет участие в съемках фильма «Город без опасности»
В Нижнем Тагиле мать-одиночка устроилась наркокурьером, чтобы заплатить за детский сад
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 039
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова обсудит с Евгением Куйвашевым нехватку школ в Академическом
На начальника СвЖД Алексея Миронова завели новое уголовное дело
В аэропорту Кольцово задержали китайца с контрабандой из 1200 сигарет
Дума Екатеринбурга будет регулярно принимать у себя депутатов Госдумы
Следователи Березовского проверят мужчин, которых соседи обвиняют в избиении и изнасиловании инвалида
В Екатеринбурге поймали вымогателей, застрявших на месте преступления в заглохшей машине
Депутат Гордумы Екатеринбурга предложил строить новые школы на деньги новоселов