Впервые в истории: ХК «Автомобилист» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

По-настоящему историческое событие произошло в истории свердловского хоккея: сегодня ХК «Автомобилист» стал досрочным победителем Восточной конференции КХЛ. Несмотря на то, что регулярный сезон еще не окончен, «шоферы» стали недосягаемы для соперников, что не удивительно, учитывая блестящий старт сезона.

В этом году «Автомобилист» имеет все шансы на победу в финале Кубка Гагарина. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Единственным преследователем уральцев был казахстанский «Барыс», но клуб из Астаны сегодня проиграл на выезде во Владивостоке местному «Адмиралу» со счетом 1:2. Сейчас у «Автомобилиста» 89 очков и 59 сыгранных матчей. На данный момент первым соперником главной команды Среднего Урала становится челябинский «Трактор», который идет на 8-й строчке конференции.

Кроме того шансы занять последнее место в плей-офф Кубка Гагарина сохраняет и «Сибирь» из Новосибирска – у клуба 54 очка в 60 матчах. Закрепить свой успех «Автомобилист» может уже сегодня – подопечные Андрея Мартемьянова сыграют в Екатеринбурге с «Нефтехимиком».

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