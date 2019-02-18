В Екатеринбурге беременные женщины пожаловались детскому омбудсмену России на нехватку школ

Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка в России, приехала сегодня в Екатеринбург. Здесь она посетила главный перинатальный центр региона, чтобы пообщаться с молодыми матерями и посмотреть, в каких условиях уральцы появляются на свет. Первым делом Анне Кузнецовой показали палаты для недоношенных детей, где под пристальным наблюдением специалистов находятся малыши, родившиеся с весом чуть больше 500 грамм.

- Около 120 таких малышей поступают в наш центр каждый год и еще около ста в другие больницы города, - рассказали омбудсмену сотрудники Центра. - Кроме того на снижение идет показатель по кесареву сечению. Доказано, что его вероятность значительно выше, если мать ребенка курит.

В эти минуты в Центре появился на свет очередной малыш. И Анну Кузнецову сразу провели к нему, несмотря на строгий санитарный режим.

Детский омбудсмен посетила несколько социальных учреждений уральской столицыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Смотрите, отец мальчика носит его на руках, - воскликнула Кузнецова. - Такой счастливый, глаза сияют.

Сразу после этого омбудсмена повели на курсы для будущих мам.

- Я сама мать шестерых детей, - обратилась к беременным женщинам Кузнецова. - Прекрасно понимаю, как вы переживаете и насколько важно для мамы знать все о здоровье малыша.

Будущие мамы тут же засыпали уполномоченного по правам ребенка вопросами. Пожаловались, например, на проблемы с записью детей в первый класс.

- Мы с мужем живем в Академическом - это район с бешеной застройкой, но школ там очень мало, - рассказала одна из мамочек. - В этом году там набрали больше 20 первых классов! Это же ненормально!

Анна Кузнецова пообщалась с пациентами детской больницыФото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен ответила, что знает об этой проблеме и попросит власти что-нибудь сделать с ней.

- Вместе со мной пришел и вице-губернатор по социальной политике, надеюсь, он обратит внимание на проблемы в Академическом, - добавила Кузнецова

В конце визита Анна Кузнецова пообщалась с представителями местного «Совета матерей» по теме набора для новорожденных – своеобразной коробки со всем необходимым для ухода за ребенком, которую будут выдавать матерям. Такая инициатива недавно была реализована в Москве, но совсем скоро эти «коробки» появится еще и на Среднем Урале.