2019-02-18T12:08:32+03:00
Происшествия

«Многие удивляются, как можно было выжить»: отец пострадавшего в аварии на Фурманова мальчика рассказал о состоянии сына

Маленький Ваня продолжает курс лечебной физкультуры
Олег Галимов
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Месяц назад Ваню выписали из больницы. Фото: Павле НорицынМесяц назад Ваню выписали из больницы. Фото: Павле Норицын
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Чуть больше трех месяцев прошло с того дня, как в центре Екатеринбурга под колеса внедорожника Honda CRV попали три человека. Виновником аварии оказался 50-летний местный житель Владимир Пузырев, которого ранее лишили водительских прав из-за неврологического заболевания.

Внедорожник на полном ходу сбил Ваню и его маму. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Внедорожник на полном ходу сбил Ваню и его маму. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Среди пострадавших была и молодая мама Екатерина Норицына и ее двухлетний сын Ваня. От удара у малыша образовалась гематома головного мозга, которую врачам пришлось удалить, и многие задавались вопросом, как это может отразиться на дальнейшем здоровье мальчика.

В начале года мы подробно рассказывали о состоянии Екатерины и ее отношении к виновнику той жуткой аварии. А сегодня сведениями о состоянии сына поделился глава семьи Норицыных.

Кроссовер остановился лишь после того, как врезался в столб. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Кроссовер остановился лишь после того, как врезался в столб. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Стараемся найти лучших врачей для наблюдения и реабилитации. Прогнозы есть оптимистичные, но практики именно по таким случаям мало, точно никто ничего не скажет, - написал Павел в «ВКонтакте». - Сколько врачей - столько и мнений. Многие вообще удивляются, как можно было выжить и так восстановиться за короткий срок. Современная медицина, магия и большое желание жить.

На сегодняшний день научились держать голову, переворачиваться, изучаем равновесие, учимся сидеть без опоры и ползать.

Расписание Ванечки расписано по часам: физкультура, плавание, таблетки, развивающие игры. Сейчас Павел полностью посвящает себя сыну и старается помочь ему полностью восстановиться. Про человека, который едва не угробил его семью, он старается не думать. Следствие по делу продолжается.

- Многие спрашивают про суд и наказание для виновника Пузырева. А что это все может изменить? Слова ничего не меняют, а то, сколько он будет сидеть лет - лично на нас никак не повлияет. Гораздо лучше если он или те, кто за него ответственны - помогут ребёнку в течение всей жизни бороться с недугами.

Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ

После аварии Владимир Пузырев заявил, что перепутал педали Фото: Алексей БУЛАТОВ

После аварии Владимир Пузырев заявил, что перепутал педалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что Владимира Пузырева обвиняют в покушении на убийство трех человек. Недавно ему продлили арест до 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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