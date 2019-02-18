Занимала половину черепа: в Екатеринбурге врачи провели сложнейшую операцию по удалению опухоли 17-летнему мальчику

Врачи-нейрохирурги и рентгенхирурги Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга провели сложнейшую операцию по удалению доброкачественной опухоли, занимавшей половину черепа 17-летнего школьника из Ревды Павла.

Удаление новообразования было проведено с применением современной эндоскопической технологии через полость носа. Благодаря этому удалось избежать открытой травматичной операции на лице.

Так выглядел мальчик до операции. Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ № 40

- При традиционной методике для устранения объемного (54 кв. мм.) новообразования, расположенного на основании черепа за лицевым скелетом, потребовалось бы вмешательство на тканях и костных структурах лица, - рассказали в пресс-службе больницы. - Даже после хорошего заживления мягких тканей лица сохраняется вероятность косметического дефекта, что могло бы стать трагедией для подростка.

Все началось с того, что школьника часто беспокоили внезапные и длительные носовые кровотечения, мальчику было тяжело дышать.

Кроме того гормональные изменения, вызванные ростом опухоли, влияли на обменные процессы. Подросток выглядел истощенным и бледным, а также быстро уставал. Длительное лечение не приносило результата, а в результате более углубленной диагностики врачи обнаружили опухоль в основания черепа и полости носа.

- Эта патология встречается редко: по данным литературы один случай на 50-60 тысяч и чаще диагностируется в молодом и юношеском возрасте. Способы решения проблемы разрабатываются индивидуально. У этого юноши опухоль занимала половину лицевого скелета, придаточных пазух и достигала наружного основании черепа, - отметили специалисты ГКБ № 40.

Уральские врачи приняли решение удалить опухоль в два этапа. Сначала рентгенхирурги провели эмболизацию новообразования, т.е. закрыли кровоснабжающие артерии, питавшие опухоль, для исключения значительной кровопотери во время операции.

Это снимки МРТ за три месяца до операции. Фото: предоставлено мамой мальчика

На втором этапе необходимо было удалить опухоль с максимальным сохранением окружающих тканей: фрагментировать ее и по кусочку вытащить наружу через носовые ходы.

А это уже после операции по удалению опухоли. Фото: предоставлено мамой мальчика

Кропотливая работа продолжалось несколько часов.

- От всей души хотелось бы поблагодорить заведующего первого нейро-хирургическим отделением Лазарева Андрея Юрьевича, - рассказала «Комсомолке» мама мальчика. – Именно под его наблюдением проходили операции и весь курс лечения.

Сейчас мальчик продолжает учиться в 11 классе и чувствует себя хорошо. Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ № 40

Павла выписали домой уже на восьмой день после операции, сейчас он чувствует себя нормально и продолжает учиться в 11 классе.