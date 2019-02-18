Выручка Tele2 от продажи услуг big data увеличилась в 11 раз

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы в бизнес-сегменте за 2018 год. За отчетный период число корпоративных клиентов увеличилось на 15%, при этом выручка от продажи услуг на основе big data выросла более чем в 11 раз.

По итогам 2018 года B2B-сегмент продемонстрировал рост выручки по всем направлениям: от продажи основных услуг, аналитики «больших данных», а также дополнительных продуктов и сервисов. Самыми доходными оказались сервисы на основе технологий big data. Если выручка от продажи основных услуг увеличилась на 35%, то аналитика «больших данных» позволила компании заработать на 1024% больше, чем по итогам 2017 года. Основными потребителями этих сервисов являются кредитно-финансовые учреждения. Tele2 предоставляет клиентам три продукта на основе big data: скоринг, верификацию и мониторинг клиентских событий. Выручка от продажи дополнительных продуктов и услуг увеличилась почти вдвое.

В 2018 году Tele2 запустила новые корпоративные тарифы и опцию безлимитного интернета для бизнес-клиентов. Это способствовало большему потреблению data-услуг и структурному улучшению абонентской базы в B2B-сегменте. Число активных пользователей интернета среди бизнес-абонентов увеличилось в полтора раза, а потребление интернет-трафика – более чем втрое.

Общее число бизнес-абонентов выросло почти на 15%. Клиентами оператора в 2018 году стали представители крупного бизнеса: банк «Зенит», банк «Русский Стандарт», «Почта банк», «Роснефть», ECCO, Федеральная налоговая служба России и другие. Tele2 расширила сотрудничество со Сбербанком и холдингом «Евросибэнерго».

На Урале B2B-сегмент показал высокие темпы роста показателей. Например, в 2018 г. в Свердловской области количество SIM-карт Tele2, используемых в M2M-решениях, увеличилось на 25%. При этом интернет-трафик, потребляемый клиентами M2M, вырос на 60%. Сегодня оператор занимается исследованиями различных сфер применения Интернета вещей в автомобилестроении, ЖКХ, умном городе, здравоохранении, системах для дома и т.д. и проработкой проектов в направлении IoT. Например, на Урале в ряде регионов реализованы проекты M2M-решений для компаний нефтегазодобывающего сектора, sim-карты оператора стоят в оборудовании клиента и передают на серверы клиентов информацию об объемах добычи нефти и газа. Далее при помощи услуги «Бизнес SMS» информация об объемах добычи, происшествиях, а также факторах, которые могут повлиять на объемы добычу рассылается по ответственным сотрудникам компании и ложится в основу отчетов, прогнозов и управленческих решений для оперативного контроля.

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Директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова:

- Стратегия «Другие правила» доказала свою эффективность как в B2C, так и в B2B-сегменте. Мы совершенствуем тарифную линейку и предлагаем инновационные услуги, доступные только нашим клиентам. Это услуга переноса остатков, обмен минут на гигабайты, возможность пользоваться услугами связи в поездках по России без доплат. Помимо развития традиционных сервисов, мы достигли хороших результатов в работе с продуктами big data. Аналитика на основе «больших данных» оказалась востребована клиентами, о чем говорит более чем 11-кратный рост выручки от этого направления. Внушительные темпы роста операционных и финансовых показателей говорят о правильности выбранной стратегии развития в бизнес-сегменте.