Один – погиб, двое – в больнице: на свердловской трассе массовое ДТП

Смертельное ДТП произошло на 203 километре трассы Екатеринбург-Серов в субботу, 16 февраля около часу дня.

Как выяснилось, 33-летний автолюбитель за рулем иномарки «Фольксваген Поло», направляясь из Екатеринбурга в сторону Серова, совершил неосторожный обгон в районе города Кушва, выехав на «встречку».

Там иномарка столкнулась лоб в лоб с машиной «ГАЗ-3302», за рулем которой был 46-летний мужчина. После этого «Фольксваген Поло» отбросило на свою полосу, где он влетел в попутный автомобиль» «ВАЗ-2115», а потом и в «Хонду Стрим».

По словам автоинспекторов, в машину виновника аварии находились три человека – все они жители города Серов, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Однако это не спасло 62-летню женщину, которая в момент ДТП находилась на заднем сидении, от гибели.

Водитель и его 38-летняя пассажирка попали в больницу Кушвы с травмами разной степени тяжести.

Пострадавшим стразу после аварии помогли водитель и пассажиры проезжавшего мимо рейсового автобуса, а также водитель большегруза, который также стал свидетелем аварии.

По факту смертельного ДТП ведется расследование.