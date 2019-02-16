2019-02-16T12:06:58+03:00
Общество

Разделяй и отдыхай: в мэрии Екатеринбурга обсудили развитие ЦПКиО

Парк предложили поделить на тематические зоны
Лев Истомин
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ЦПКиО ждут масштабные преобразованияЦПКиО ждут масштабные преобразованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге не утихают споры по поводу дальнейших преобразований в Парке имени Маяковского, который будут развивать в три этапа до 2030 года.

Парк разделят на зоны отдыха для всех

В субботу, 16 февраля, с 10 утра концепции развития общественной территории обсуждали в администрации города под предводительством мэра Александра Высокинского. Несмотря на масштабные дебаты в социальных сетях, на общественные слушания в итоги записались меньше 50 человек.

На суд участников представили две концепции развития ЦПКиО, которые в итоге решили объединить в одну.

Асфальт в парке пришел в негодность и его предложили убрать. Но не везде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Асфальт в парке пришел в негодность и его предложили убрать. Но не вездеФото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник дирекции праздничный мероприятий Екатеринбурга Илья Марков высказал мнение, что парк должен стать местом активного отдыха, для привлечения посетителей он предложил изменить имидж парка и скорректировать стиль объекта. В качестве конкретных мер Марков предложил создать мобильное приложение ЦПКиО, придумать талисман и разделить территорию на несколько тематических зон, среди которых – зона активного отдыха, семейная зона и другие пространства для посетителей.

Далее слово взяла представитель компании Acons Group Катерина Богословская. Именно эта фирма представила одну из концепции развития парка. По словам Богословской, все входы в парк нужно выполнить в единой концепции, а вход со стороны улицы Щорса и вовсе нужно полностью перестроить.

Лес, кафе и место для сушки одежды

Сам парк представитель организации предложила разделить на лес, речную зону, луговую зону и партерный парк, где появятся детские площадки, зона общепита, пункты проката спортивного и игрового инвентаря, а также спортивные площадки.

- Летом кафе могут работать как открытые площадки, а зимой – закрытые. Там можно будет сушить в холодное время года одежду. В культурной зоне можно организовать лекторий с экраном для презентаций, а вокруг построить оранжерею, - рассказывают авторы проекта.

В последние годы в парке были локальные преобразования. Прошлой осенью здесь заменили освещение. Фото: Роман Шадрин

В последние годы в парке были локальные преобразования. Прошлой осенью здесь заменили освещение. Фото: Роман Шадрин

Также на слушаниях предложили уменьшить заасфальтированную территорию в парке, потому что асфальт нужен не везде. Авторы проекта не стали агитировать за сокращение памятников в ЦПКиО, однако вместо асфальта предложили рядом смонтировать авторские лужайки.

Деньги даст бизнес

Кроме этого, затронули вопрос об объединении парка имени Маяковского и Парка лесоводов России, который расположен по соседству. Это можно сделать, построив наземный переход через Объездную дорогу.

- В ближайшие годы в парк нужно вложить полтора миллиарда рублей. Это серьезные деньги, которые мы не можем вложить из бюджета. Вряд ли это кому-то понравится. Половину или две трети средств должен вложить бизнес. Я на этом буду настаивать, - заявил на слушаниях Александр Высокинский.

На слушаниях предложили объединить два парка, расположенных по соседству. Фото: Яндекс.Карты

На слушаниях предложили объединить два парка, расположенных по соседству. Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что на следующей неделе мэрия будет изучать предложения горожан по преобразованиям в парке. Их можно оставить на официальном портале Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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