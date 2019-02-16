«Зловещая тишина»: шведские ученые выдвинули свою версию гибели группы Дятлова на Урале
Шведские исследователи в составе экспедиции побывали на перевале Дятлова, расположенном на севере Свердловской области.
После этого ученые выдвинули собственную версию событий на горе Холтчахль, которые произошли в феврале 1959 года. По мнению исследователей, причиной гибели группы молодых людей могли стать неблагоприятные погодные условия, а именно – сильная буря, которая буквально атаковала дятловцев.
Прокурор Михаил Коростелев показывает оригинал уголовного дела по гибели туристов.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
Версию с лавиной, которая могла сбить палатку с людьми, шведы отвергли, так как лавина просто не могла набрать скорость – слишком небольшое расстояние.
Также шведские исследователи утверждают, что ночью на горе была зловещая тишина, с которой группа туристов никогда до этого не сталкивалась. Этот фактор мог оказать сильное психологическое давление на участников экспедиции, пишет шведское издание aftonbladet.se.
Перевал Дятлова посещают не только туристы, но и телевизионщики. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»
Напомним, что зимой 1959 года рядом с горой Отортен были обнаружены тела девяти туристов из группы Игоря Дятлова, все они были студентами Уральского политехнического института (ныне – УрФУ). По официальной версии молодые люди погибли от обморожения. Однако некоторые скончались от травм.
С тех пор появилось множество версий о причинах гибели дятловцев. В начале февраля прокуратура Свердловской области с подачи «Комсомольской правды» возобновила расследование этого инцидента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тайна перевала Дятлова: Почему уголовное дело по гибели туристов не имеет номера
Прокуратура Свердловской области ответила на самые загадочные вопросы о трагедии на Северном Урале (подробности)
«Палатка - не более чем инсценировка, они погибли в другом месте»: необычные версии гибели туристов на перевале Дятлова
В 60-летнюю годовщину трагедии, в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная событиям февраля 1959 года (подробности)
ЕЩЕ
Над перевалом Дятлова сбрасывали ступени межконтинентальных баллистических ракет
Журналисты "КП" Николай Варсегов и Наталья Варсегова узнали, откуда взялись странные железные обломки рядом с местом трагедии (подробности)
В ТЕМУ
Почему нельзя возобновить уголовное дело по гибели туристов на перевале Дятлова
К расследованию журналистов «Комсомолки» по трагедии на Северном Урале подключились прокуроры (подробности)
Книгу наших корреспондентов « Кто прячет правду о гибели группы Дятлова», основанную на подлинных документах, фотографиях дятловцев и следственных материалах, можно приобрести в электронном виде на сайте shop.kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Перевал Дятлова: Версии»