«Зловещая тишина»: шведские ученые выдвинули свою версию гибели группы Дятлова на Урале

Шведские исследователи в составе экспедиции побывали на перевале Дятлова, расположенном на севере Свердловской области.

После этого ученые выдвинули собственную версию событий на горе Холтчахль, которые произошли в феврале 1959 года. По мнению исследователей, причиной гибели группы молодых людей могли стать неблагоприятные погодные условия, а именно – сильная буря, которая буквально атаковала дятловцев.

Прокурор Михаил Коростелев показывает оригинал уголовного дела по гибели туристов.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Версию с лавиной, которая могла сбить палатку с людьми, шведы отвергли, так как лавина просто не могла набрать скорость – слишком небольшое расстояние.

Также шведские исследователи утверждают, что ночью на горе была зловещая тишина, с которой группа туристов никогда до этого не сталкивалась. Этот фактор мог оказать сильное психологическое давление на участников экспедиции, пишет шведское издание aftonbladet.se.

Перевал Дятлова посещают не только туристы, но и телевизионщики. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

Напомним, что зимой 1959 года рядом с горой Отортен были обнаружены тела девяти туристов из группы Игоря Дятлова, все они были студентами Уральского политехнического института (ныне – УрФУ). По официальной версии молодые люди погибли от обморожения. Однако некоторые скончались от травм.

С тех пор появилось множество версий о причинах гибели дятловцев. В начале февраля прокуратура Свердловской области с подачи «Комсомольской правды» возобновила расследование этого инцидента.

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