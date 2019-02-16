2019-02-16T10:50:26+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурге встали трамваи: мужчине стало плохо

На место оперативно приехала реанимационная бригада [видео]
Лев Истомин
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Мужчина сидел на передней площадке в первом вагоне. Фото: Галина НеценковаМужчина сидел на передней площадке в первом вагоне. Фото: Галина Неценкова
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В субботу в полдень в Екатеринбурге на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко на 20 минут было остановлено трамвайное движение. В салоне трамвая №14 стало плохо с сердцем у пожилого мужчины.

- Я сразу обратила внимание, что он не совсем здоров – он очень медленно поднимался в салон, у него с собой были костыли, но дело не в этом, ему просто было плохо. Он проехал несколько остановок, после чего у него, по всей видимости, произошел сердечный приступ, - рассказывает кондуктор трамвая.

За несколько минут на линии скопились трамваи в сторону проспект Ленина. Фото: Галина Неценкова

За несколько минут на линии скопились трамваи в сторону проспект Ленина. Фото: Галина Неценкова

После этого мужчине вызвали бригаду медиков и положили его на пол. Трамвайное движение пришлось остановить.

- Ему на вид лет 60, нормального вида, прилично одет. После приступа он весь побелел, ему было очень плохо. Медики приехали очень быстро, мужчины в салоне помогли фельдшерам погрузить пострадавшего в карету скорой помощи, - рассказывает пассажир трамвая Галина Неценкова.

Мужчине стало плохо в трамвае в Екатеринбурге.На место оперативно приехала реанимационная бригада. Видео: Галина НеценковаЛев Истомин

Уже в половине первого трамвайное движение по улице Луначарского было возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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