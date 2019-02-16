В центре Екатеринбурге встали трамваи: мужчине стало плохо
В субботу в полдень в Екатеринбурге на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко на 20 минут было остановлено трамвайное движение. В салоне трамвая №14 стало плохо с сердцем у пожилого мужчины.
- Я сразу обратила внимание, что он не совсем здоров – он очень медленно поднимался в салон, у него с собой были костыли, но дело не в этом, ему просто было плохо. Он проехал несколько остановок, после чего у него, по всей видимости, произошел сердечный приступ, - рассказывает кондуктор трамвая.
За несколько минут на линии скопились трамваи в сторону проспект Ленина. Фото: Галина Неценкова
После этого мужчине вызвали бригаду медиков и положили его на пол. Трамвайное движение пришлось остановить.
- Ему на вид лет 60, нормального вида, прилично одет. После приступа он весь побелел, ему было очень плохо. Медики приехали очень быстро, мужчины в салоне помогли фельдшерам погрузить пострадавшего в карету скорой помощи, - рассказывает пассажир трамвая Галина Неценкова.
Мужчине стало плохо в трамвае в Екатеринбурге.На место оперативно приехала реанимационная бригада. Видео: Галина НеценковаЛев Истомин
Уже в половине первого трамвайное движение по улице Луначарского было возобновлено.
ИСТОЧНИК KP.RU