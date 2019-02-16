2019-02-16T08:22:51+03:00
Недвижимость

Жители Екатеринбурга испугались комаров в аллее Кормильцева

В центре города предложили обустроить искусственную реку
Лев Истомин
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Согласно первому варианту, в сквере появится река. Фото: архитектурное бюро ROCK Architecture studioСогласно первому варианту, в сквере появится река. Фото: архитектурное бюро ROCK Architecture studio
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В Екатеринбурге продолжают обсуждать идеи, связанные с благоустройством территории по улице Белинского от Декабристов до Куйбышева. Именно здесь в ближайшие годы до юбилея города должен появиться сквер уральского поэта Ильи Кормильцева. Пол этому вопросу в администрации города прошли очередные общественные слушания.

Свой взгляд на развитие общественного пространства представило архитектурное бюро ROCK Architecture studio. Согласно первому варианту, через сквер будет протекать искусственная река, загнанная в бетонный желоб. Зимой в ее акватории будет располагаться каток. Согласно второму варианту, в сквере должно появиться несколько велодорожек и обновиться зеленые насаждения.

Фото: архитектурное бюро ROCK Architecture studio

Фото: архитектурное бюро ROCK Architecture studio

Идея с прокладкой русла реки вызвала у горожан, принявших участие в обсуждении проектов, вызвала неоднозначную реакцию. Люди посчитали, что этот вариант приведет к разведению полчищ комаров в сквере и его окрестностях. Также люди обратили внимание на дороговизну проекта.

В своих пожеланиях жители Екатеринбурга отметили необходимость сделать упор на велодорожки и детские площадки, которые нужно в проекте отодвинуть от проезжей части.

Здесь же предложено организовать пространство для уличных музыкантов.

По итогам слушаний архитектурному бюро предложили сформировать третий вариант с учетом высказанных пожеланий. Реконструкция стартует в конце марта этого года, она будет состоять из нескольких этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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