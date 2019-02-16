Жители Екатеринбурга испугались комаров в аллее Кормильцева

В Екатеринбурге продолжают обсуждать идеи, связанные с благоустройством территории по улице Белинского от Декабристов до Куйбышева. Именно здесь в ближайшие годы до юбилея города должен появиться сквер уральского поэта Ильи Кормильцева. Пол этому вопросу в администрации города прошли очередные общественные слушания.

Свой взгляд на развитие общественного пространства представило архитектурное бюро ROCK Architecture studio. Согласно первому варианту, через сквер будет протекать искусственная река, загнанная в бетонный желоб. Зимой в ее акватории будет располагаться каток. Согласно второму варианту, в сквере должно появиться несколько велодорожек и обновиться зеленые насаждения.

Фото: архитектурное бюро ROCK Architecture studio

Идея с прокладкой русла реки вызвала у горожан, принявших участие в обсуждении проектов, вызвала неоднозначную реакцию. Люди посчитали, что этот вариант приведет к разведению полчищ комаров в сквере и его окрестностях. Также люди обратили внимание на дороговизну проекта.

В своих пожеланиях жители Екатеринбурга отметили необходимость сделать упор на велодорожки и детские площадки, которые нужно в проекте отодвинуть от проезжей части.

Здесь же предложено организовать пространство для уличных музыкантов.

По итогам слушаний архитектурному бюро предложили сформировать третий вариант с учетом высказанных пожеланий. Реконструкция стартует в конце марта этого года, она будет состоять из нескольких этапов.