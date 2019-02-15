«Скоро буквы алфавита закончатся»: в школе Екатеринбурге сделают больше 20 первых классов

Школы в Екатеринбурге вроде бы и строят, а мест все равно не хватает. Взять, к примеру, школу №23, что в микрорайоне Академическом. В следующем учебном году там будет сформирован 21 первый класс. То есть 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж и так далее.

- В прошлом году школа до буквы «Р» добралась - появилось 16 первых классов, - смеются родители. - А в следующем, вероятно, до буквы «Х» дойдут, это, конечно, если классов под буквами «Й» и «Ё» не появится, как обещают. Такими темпами скоро буквы алфавита закончатся.

Создание такого количества классов в одной школе - настоящий рекорд для Екатеринбурга. А причина простая - в микрорайоне подрастает очень много малышей.

Несмотря на большое количество классов и учеников, в школе третью смену вводить не будут, уверяют сотрудники мэрии. Фото: администрация Екатеринбурга/Антон Буценко

- Изначально мы планировали в следующем году сделать 15 первых классов в 23-й школе, но потом решили увеличить их количество до 21, - объясняют в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Несмотря на большое количество классов и учеников, в школе третью смену вводить не будут, уверяют сотрудники мэрии.

- Три смены делать не станем, дети будут учиться в две смены, - уточняют в Департаменте образования. - Причем первые классы учиться придется только в первую смену. Все занятия будут проходить в здании начальной школы.

23-я школа - одна из самых новых и крупных в Екатеринбурге. Она рассчитана на 1 тысячу 875 учеников и состоит из двух зданий, объединенных общим стадионом. В первом учатся младшие классы, во втором - средние и старшие. К услугам детей здесь также есть два спортивных зала, бассейн. Кроме того, здание оборудовано лифтом для детей с ограниченными возможностями.