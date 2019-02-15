Под Нижними Серьгами BMW влетел под грузовик

Сегодня утром на 292 километре трассы Екатеринбург-Пермь недалеко от города Нижние Серьги произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. По данным регионального управления ГИБДД, 48-летняя женщина за рулем BMW не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где в лобовую врезалась в МАЗ.

- В момент аварии в автомобиле BMW находились и получили травмы 4 человека, один из них подросток в возрасте 16 лет, который в момент ДТП находился на заднем сидении автомобиля и был пристегнут штатным ремнем безопасности, - отметили в ГИБДД.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования. Отмечается, что все пострадавшие являются жителями Ижевска.

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным погодным условиям, не совершать опрометчивых выездов на встречную полосу движения, соблюдать ПДД.