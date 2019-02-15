2019-02-15T13:03:18+03:00
Общество

Угрожала пистолетом: в Екатеринбурге на 16-летнюю обидчицу подруги возбудили уголовное дело

Полицейские внимательно изучили видео с места событий
Лев Истомин
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Фото: скрин с видеоФото: скрин с видео
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В Екатеринбурге полиция внимательно изучила видео, снятое на «вписке» молодой компании, где произошел конфликт между 16-летней и 19-летней подругами. Ссора, подогретая алкоголем, побудила обидчицу взяться за предмет, похожий на пневматический пистолет, и во время драки угрожать избитой школьнице. При этом пострадавшая воспринимала угрозы реально.

- Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством» в отношении участницы конфликта, который произошел 11 февраля в квартире одного из домов по улице Надеждинской, - рассказали в пресс-службе полиции.

Жестокое избиение девушки на вписке в Екатеринбурге.

Стражи порядка нашли и опросили пятерых участников конфликта. В тот день 21-летний хозяин квартиры пригласил в гости ровесника и трех девушек, две из которых – несовершеннолетние. В полиции планируют привлечь к ответственности и хозяина квартиры, который вовлек в пьянство несовершеннолетних участниц.

Ранее «Комсомолка» подробно писала об этом инциденте. Сначала драка чем-то напоминала MMA, но потом в ход пошел пистолет и угрозы. Все происходящее на телефон сняли молодые парни, которые вовсе не стремились растащить девушек. В ту же ночь видео выложили в социальную сеть Tik Tok.

ИСТОЧНИК KP.RU

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