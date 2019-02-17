Взяли максимум «золота»: в Екатеринбург вернулись чемпионы международных игр «Дети Азии»
В Екатеринбург воскресным вечером прилетел 51 участник I Международных спортивных игр «Дети Азии», которые с 9 по 16 февраля проходили в Южно-Сахалинске.
В аэропорту «Кольцово» победителей встречали родные и друзья.
- Это войдет в историю. Эта история началась с Сахалина и продлится до Олимпийских игр, - такими словами встретили спортсменов встречающие.
Юных победительниц ждут на Олимпийских играхФото: Алексей БУЛАТОВ
Команда Уральского федерального округа заняла первое место в медальном зачете по итогам всех соревнований. Всего уральские спортсмены завоевали 24 медали, из которых: 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.
Первые медали международного класса в жизни спортсменовФото: Алексей БУЛАТОВ
Лучше всего чемпионы показали себя в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и в прыжках на лыжах с трамплина. В первенстве приняли участие 28 сборных команд.
Встреча победителей игр "Дети Азии" в Кольцово.Видео: Алексей БулатовАлексей БУЛАТОВ
Спортсмены соревновались по восьми видам спорта, среди них: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.
Встреча победителей игр "Дети Азии" в Кольцово II.Видео: Алексей БулатовАлексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU