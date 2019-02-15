Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» стал лучшим примером государственно-частного партнерства в стране

14 февраля в Сочи стартовал «Российский инвестиционный форум – 2019» - одно их ключевых мероприятий года для презентации инвестиционных возможностей регионов нашей страны и обстоятельной дискуссии между представителями власти и бизнеса. Ежегодно форум собирает более 6 тысяч участников из 60 стран мира.

13 февраля, впервые на площадке РИФ-2019, при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, в рамках форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+», были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении».

Фото: Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители органов власти, научных, экспертных и пациентских организаций, при рассмотрении заявок учитывала сроки участия клиник в территориальной программе ОМС и, конечно, качество оказываемых услуг. В частности, отсутствие нареканий со стороны контрольно-надзорных органов.

По итогам голосования, в номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» в категории «Оказание специализированной, в том числе, высокотехнологичной, медицинской помощи» победу одержал Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». Наш проект стал одним из лучших примеров государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в стране!

Фото: Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова лично вручила памятную награду генеральному директору Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олегу Шиловских.

- Наш президент не случайно сказал о том, что мы строим национальную систему здравоохранения, - делится Вероника Скворцова, - не государственную, а национальную, где все ресурсы страны: и государственные, и ведомственные, и частные - должны работать на сохранение здоровья наших граждан. Поэтому, пример вашего Центра – это пример того, как организация негосударственной структуры может служить народному здоровью и работать бесплатно для населения. Огромное спасибо за труд Вам и Вашему коллективу!

Без внимания столь высокую награду не оставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

- Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения способствует результативному развитию медицинской инфраструктуры, позволяет сделать высокотехнологичную медицину доступной максимально широкому кругу пациентов. Отрадно, что Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» признан победителем конкурса как лучшая частная медицинская организация, оказывающая бесплатную медицинскую помощь по государственной программе.

Фото: Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

Отметим, что на церемонии награждения присутствовали Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских:

- Благодарю за признание! 25 лет назад мы вошли в систему ОМС. Это был первый договор в Свердловской области с Фондом обязательного медицинского страхования. С того времени не сбавляем обороты. К слову, осенью мы провели миллионную операцию. Так же продолжается работа в рамках федеральной концессии, которую мы подписали осенью 2017 года. Сегодня уже готовы новые помещения под внутрибольничную аптеку. Реконструировано 1100 кв.м. подвальных помещений. Летом мы приступаем к строительству нового, третьего оперблока в клинике.

Отметим, что победа в номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» - лучший стимул для наших будущих свершений!