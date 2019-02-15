Росстат: учителя Свердловской области получают больше 34 тысяч

Росстат рассказал о том, в каких регионах России самые «богатые» учителя школ. Так, если верить статистике, то больше всего за прошлый год средняя ежемесячная зарплата была на Чукотке – около 93 тысяч рублей. А меньше всего получали педагоги в Дагестане – там средняя зарплата была ниже 21 тысячи рублей. Примерно также по доходам различаются и регионы нашего отдельно взятого Уральского федерального округа.

– Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования за январь-декабрь 2018 года в Ямало-Ненецком автономном округе – 90 тысяч 623 рубля, – сообщают в Росстате. – В Ханты-Мансийском автономном округе – 63 тысячи 912 рублей.

Далее идет Тюменская область, где средняя зарплата учителей чуть меньше 44 тысяч тысяч. Еще ниже средние доходы педагогов в Свердловской области – 34 тысячи 393 рубля. А после нас уже идет Челябинская область – чуть меньше 32 тысяч – и Курганская область, в которой педагоги получали меньше 25 тысяч рублей.