Правительство Свердловской области и УБРиР будут вместе развивать цифровую экономику

Правительство Свердловской области и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) договорились о сотрудничестве при реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Соглашение заключено 14 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

В соответствии с документом, УБРиР становится партнером региональных властей по разработке и внедрению современных технологий в производственном секторе, социальной сфере и городском хозяйстве, в частности, банк будет участвовать в создании элементов системы «Умный город». Также стороны планируют сообща поддерживать профильные исследования и заниматься популяризацией диджитал-направления среди жителей области, особенно подрастающего поколения.

- Свердловская область, реализуя задачи, поставленные президентом Российской Федерации по развитию информационного общества, цифровой экономики, последовательно идет по пути построения «умного» региона, создания условий для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Подписание соглашения с Уральским банком реконструкции и развития – один из шагов на этом пути, – отметил Евгений Куйвашев.

Фото: пресс-служба Банка

В свою очередь, президент УБРиР Антон Соловьев отметил важность работы по повышению финансовой и технологической грамотности школьников и студентов:

- В банке сформирована команда экспертов рынка с опытом работы в российских и международных цифровых проектах. При этом мы заинтересованы в притоке талантливых молодых специалистов, обладающих компетенциями в области анализа данных, облачных технологий, машинного обучения. Вот почему УБРиР готов активно поддерживать инициативы правительства области по подготовке квалифицированных кадров и повышению интереса к диджитал-профессиям.

Стороны договорились проводить регулярные консультации для дальнейшего углубления взаимодействия.