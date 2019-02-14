Жительница Екатеринбурга скончалась в больнице из-за неправильного диагноза

Сегодня в уральской столице простились с 35-летней Раей Габдулкавиевой, женщина скончалась после длительной болезни в Городской клинической больнице № 40.

Проблемы со здоровьем начались еще в ноябре: всеобщая слабость, боли в мышцах, в районе почек, повышенная температура. Но в районной поликлинике екатеринбурженку заверили, что бояться нечего, мол, обычная простуда и прописали противовирусные лекарства.

Три месяца Раю лечили от другой болезни. Фото: соцсети

Состояние Раи продолжало ухудшаться и после новогодних праздников, а участковый врач посоветовал не менять курс лечения. Версия о неправильном диагнозе подтвердилась, когда было уже слишком поздно – в конце января женщина потеряла сознание.

- Мы вызвали «скорую» и ее отвезли в ГКБ № 40, - рассказала сестра Гуля Мальцева, сестра погибшей. – Врачи провели анализ крови и диагностировали повышенный уровень лейкоцитов, потом инфекцию нашли в мочеточниках. Пришлось удалять почку.

Уже после операции стало понятно, что инфекция уже была в печени и легких, а затем начался сепсис и кома. 12 февраля организм Раи не выдержал и сердце остановилось.

Фото: соцсети

В пресс-службе больницы заявили, что хорошо знакомы с историей болезни женщины, но не могут комментировать произошедшее без письменного согласия родственников.