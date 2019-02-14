Полиция проверяет больницу Екатеринбурга, где онкобольная пенсионерка заявила об избиении медсестрой

В Екатеринбурге случилось ЧП с участием врачей 77-летняя пациентка Центральной городской клинической больницы №1 заявила о том, что ночью 1 февраля ее избила медсестра. Якобы причиной стало то, что страдающая от онкологии женщина упала в туалете и не смогла подняться. Также, по словам женщины, позже она очнулась на своей кровати и обнаружила пропажу пяти тысяч рублей. Правда, с заявлением в полицию близкие пострадавшей обратились только спустя две недели после случившегося.

– Заявление поступило 13 февраля, – уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. – Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также имело ли место быть данное происшествие. Женщину направили на прохождение судебно-медицинскую экспертизу.

Проверку также проводят сотрудники прокуратуры.