Дневник водителя снегоуборщика: как убрать сугроб и никого не покалечить

Ильясу Юлдашеву 52 года. Уже десять лет он чистит снег на улицах Екатеринбурга и не перестает удивляться трем вещам: диверсиям со стороны жильцов (которые то под трактор бросятся, то в заложники сугроб возьмут), стоимости топлива и поведению водителей. Ильяс объяснил «Комсомолке», почему снегоуборщики ездят, а сугробы в зимних городах только растут.

МАШИНЫ УБОРКЕ СНЕГА ПОМЕХА

Прежде чем сесть за руль снегоуборочного трактора я работал в Лесхозе мастером. А потом Лесхоз закрыли, поэтому и устроился сюда. Платят нам хорошо. Сколько поработал – столько и получил. Порой выходит больше 50 тысяч рублей в месяц. Попасть на нашу работу несложно. Большого конкурса на место нет, главное – уметь трактором управлять.

Ильяс Юлдашев убирает город от снега уже десять лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег из города надо вывозить, потому что это экология, это наше с вами здоровье. Он слой за слоем накатывается вперемешку с реагентами, выхлопными газами. На Южном автовокзале сотни рейсов каждый день. Автобусы заезжают, тарахтят, весь дым копится внизу на снегу. Начнет таять и случится маленькая экологическая катастрофа, когда вся эта грязь потечет. С осени жду, когда же они трактор закажут, чтобы снег убрать.

Мы вроде и работаем исправно, а жалоб на нас много. Постоянно этот вопрос: Почему чистите плохо? Город завален! А ведь не только от нас все зависит. С автомобилистами, например, постоянно воюем. Один раз случай был – я скалывал наледь перед автосалоном, а там рядом стояла дорогущая иномарка. Так из автосалона выскочили четыре менеджера и встали вокруг машины, чтобы в случае чего собою ее заслонить. Я им говорю: «Парни, вам не жалко себя ломать из-за какой-то Ламборджини?». Они ни в какую – готовы были сами под ковш залезть, лишь бы я случайно их машину не поцарапал. Встали намертво. Ну, я по полметра снега и льда оставил вокруг этой иномарки и дальше поехал.

Чаще всего уборочную технику можно найти на улицах по ночам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Та же история во дворах. Перед уборкой регулярно ставим таблички: Уберите машины, будут чистить снег. Но людям до лампочки. Им парковаться негде. Я убираю снег, заезжает один, оставляет машину и уходит. Я ему кричу: «Парень, машина мешать будет!». А он только махнул рукой: «Потом уберу». А снега тогда был очень толстый укатанный слой. Дело закончилось тем, что я убрал все, что было вокруг его машины, а островок, на котором стоял автомобиль оставил. Так она и стояла на нем, как памятник на постаменте. Не знаю, как потом этот парень с него съехал. Это его проблемы. Он сам себя наказал.

БАБУЛИ – ВОЯКИ СО СТАЖЕМ

Другая беда – горожане. Особенно бабушки. Мы работаем, сугробы грузим в самосвал. А бабушкам лень обойти в паре метров от нас. Они обязательно проходят в узком пространстве между трактором и самосвалом. А я в этот момент ковшик поднимаю. Они даже не думают, что с ковша может упасть лед или снег им на голову. Я для этого поставил рупор в кабину, как в машине ГИБДД. И чуть что – кричу в этот матюгальник: «Шевели батонами! А то снег по башке попадет». Помогает.

Ильяс Юлдашев: «Снег из города надо вывозить, потому что это экология, это наше с вами здоровье»Фото: Алексей БУЛАТОВ

А иной раз до маразма доходит. Бабуля «божий одуванчик» вскарабкалась на сугроб, который я хотел погрузить в самосвал! И отказывается слезать: «Не пущу и все!» Этот сугроб вырос у нее под окном и люди перестали ставить там машины. Для бабули – это радость, спасение от выхлопных газов и шума. А для нас-то невыполнение плана, штрафы. Пришлось хитрить: звоню директору и бабуле трубку даю: «Вот, депутат на связи, поговорите». А уже директор ей объяснял, что сугроб надо вывезти, так как от этого зависит экология и чистота двора. Бабуля кивала, а потом выдала условие: «вези мне бетонные столбы и ставь вместо сугроба». Пришлось ехать на стройку, брать там бетонные блоки. Только после этого бабуля сняла осаду.

Вообще, люди с каким-то странным упорством мешают снег убирать. Однажды я убирал наледь с пешеходного перехода, чтобы люди не падали. Ночь-полночь была. Я даже не заметил, как она появилась, такая миниатюрная красивая женщина. Встала посреди дороги на лед и стоит, молчит. Пьяненькая была. Я сигналю, фарами моргаю, а она стоит. Ну что делать? Выбегаю из машины, и переставляю ее на асфальт, чтобы не мешала. Возвращаюсь в кабину, смотрю, а она опять на то же самое место встала и стоит, не реагирует. Вот что ты с ней будешь делать? Я опять выскакиваю из кабины и на этот раз уже просто беру ее на руки и несу на другую сторону улицы. А она глазами хлопает и говорит: «Представляешь, всю жизнь мечтала, чтобы мужчина на руках меня носил».

Ильяс Юлдашев: «Постоянно этот вопрос: Почему чистите плохо? Город завален! А ведь не только от нас все зависит»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежь ничем не лучше. Идут, уткнутся в телефон, а на трактор ноль внимания. А у детей фишка такая – подбежать к трактору, пнуть по колесу и убежать. Я таких сразу по глазам вычисляю и кричу: «Не вздумайте!». За детьми вообще глаз да глаз нужен. Так было жалко, когда три года назад тракторист засыпал снегом девочку в Екатеринбурге (4 февраля 2016 года 9-летняя девочка играла в «эскимосов» с подругой и залезла в «домик», устроенный в сугробе. В этот момент ковш высыпал на него очередную порцию снега и девочка погибла, - Ред.). И тракториста жалко. Что он мог видеть за тем сугробом? Мы же стараемся более компактно на самый верх бросать. Менеджеры, дворники… хоть кто-нибудь должен был стоять рядом с трактором и следить, ведь тракторист из машины за всеми не может уследить. После того случая рядом с трактором всегда ходит мастер или еще кто-то. Мы пытаемся огораживать лентой место, где работаем, но людям пофигу – ленту поднимают и под ней пролазят.

ДЕНЬГИ УХОДЯТ НА ВЕТЕР

Все жалуются: почему в том году быстро убирали, а в этом долго? А все упирается в цену топлива. Оно дорогущее! Семь лет назад я заплатил бы две тысячи рублей за 120 литров. А сейчас за тот же объем приходится платить уже семь тысяч. Этого количества хватает лишь на 10-11 часов работы, то есть ровно на одну смену. Снег падает, а денег на топливо, чтобы выехать и убрать его, нет.

А если техника сломалась? Ремонт обойдется в кругленькую сумму. Поэтому нам важно, чтобы с нами быстренько рассчитывались, чтобы у нас были оборотные средства – на зарплату трактористу, на амортизацию и так далее. Мы снег убираем порой через пять посредников. Возьмем, к примеру, стадион. Есть подрядчик, который выиграл тендер на уборку снега рядом с ним. Но если он выиграл, значит, у него есть техника? Почему же тогда мы, другая частная компания, приезжаем убирать снег? Скорее всего, у этого подрядчика ничего нет, просто он чей-то родственник, брат, сват…

Порой жильцы дворов сами защищают сугробы от снегоуборочной техники.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпал снег – он нанимает клининговую компанию – пару дворников с метелками, лопатами, менеджеров по уборке. У клининговых компаний тоже не у всех есть техника. Они звонят диспетчеру: «Дайте нам технику». А диспетчер уже звонит нам. И вот пока все эти ступеньки будут пройдены уже сколько-то денег где-нибудь да осядет. Допустим, у нас аренда техники стоит 1000 рублей в час. Диспетчер накидывает 200 рублей. Клининговая компания еще сверху набросит что-то.

В итоге огромная сумма уходит на ветер. Деньги на уборку снега запланируют, а они с такими ценами просто возьмут, да закончатся. Еще один минус многоступенчатой системы – каждый день одну и ту же территорию убирают разные трактористы. Если я буду приезжать на одно место каждый день, то я буду знать, где есть колодец, где бордюр стоит дорогой, который ломать нельзя. А вот приезжает неопытный тракторист и срывает ковшом мраморные плитки с пандуса. Непорядок.

ГАИШНИКИ ШТРАФУЮТ, НО РАБОТУ НЕ БРОШУ

Рано утром я приехал очистить территорию рядом с супермаркетом от снега. Жду самосвала, сижу в кабине, чай пью и замечаю, что на дороге, там, где пешеходный переход, образовался большой снежный вал. Грейдера ночью проехали, но не смогли его подцепить, потому что он крепкий. Сижу дальше, смотрю, пожилая женщина идет в магазин и с этого вала прямо на проезжую часть падает – поскользнулась. Думаю, чего я сижу, там же два-три ковша всего. Поехал, убрал снег с проезжей части, чтобы бугорка не было. А в этот момент мимо проезжал инспектор ГИБДД. И он мне стал предъявлять: «Ты почему прибираешься на дороге, а знаки предупреждающие не поставил?». Меня за это оштрафовали на пять тысяч. У магазина то предупреждающая ленточка была, а на дороге то мне она зачем, тем более рано утром в субботу, когда движения никакого нет? Хотя, по идее, я виноват, конечно. Но если честно, работа эта хорошая. Я на ней вообще не устаю. Мне со стороны говорят: «Да ты не работаешь, а играешься». Ну да, для меня это уже привычка. Да и платят хорошо.