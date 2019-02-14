Напала в стиле Макгрегора и угрожала пистолетом: в Екатеринбурге девушка жестоко избила подругу

На Урале продолжается всплеск подростковой жестокости, на этот раз жертвой собственной подруги стала старшеклассница. В минувший понедельник в доме № 50 на улице Аптекарской прошла типичная подростковая вечеринка, с положенной музыкой и спиртным. В какой-то момент две девушки повздорили буквально на ровном месте, но одна из них решила моментально отомстить обидчице и принялась ее избивать.

Сначала драка чем-то напоминала MMA, но потом в ход пошел пистолет и угрозы. Все происходящее на телефон сняли молодые парни, которые вовсе не стремились растащить девушек. В ту же ночь видео выложили в социальную сеть Tik Tok.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/691826" frameborder="0"></iframe> Жестокое избиение девушки на вписке в Екатеринбурге.

Дом, в котором произошла драка. Фото: Google maps

Возможно, именно такой необдуманный шаг станет роковым для всех участников и очевидцев потасовки – расследованием инцидента занялась полиция.

- Сообщений и заявлений по данному вопиющему факту в полицию ранее не поступало. Сейчас информация зарегистрирована. В рамках проверки будут установлены и опрошены все участники конфликта и приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Это уже второй случай избиения несовершеннолетних девушек за неделю, два дня назад на ЖБИ облили краской школьниц из Березовского, которые работали закладчицами и ограбили своих работодателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Держит в страхе два города»: на Урале школьница собрала банду и жестоко избивает сверстниц. Публикуем шокирующие кадры (Подробнее)