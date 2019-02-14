Люди с автоматами и бронежилетами оцепили штаб Центрального военного округа в Екатеринбурге
Машинам не дают подъехать к зданию
Рядом со штабом стоит машина реанимационной бригады.Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
Изменить размер текста:
У штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге сегодня прохожими были замечены люди в бронежилетах и с оружием. Они взяли здание в оцепление и не подпускали к нему гражданских. По сообщениям очевидцев, машины на подъезде к штабу также останавливали.
- Там люди в бронежилетах стоят, - говорят очевидцы. - Выставлены посты ГИБДД. И рядом еще зачем-то стоит машина реанимационной бригады.
По предварительной информации, усиление мер безопасности связано с визитом заместителя министра обороны России, который прибыл на Урал на учебные сборы.
Машина на подъезде к штабу разворачивают.Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU