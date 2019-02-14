2019-02-14T10:14:43+03:00
Общество

Люди с автоматами и бронежилетами оцепили штаб Центрального военного округа в Екатеринбурге

Машинам не дают подъехать к зданию
Данил СВЕЧКОВ
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Рядом со штабом стоит машина реанимационной бригады.Рядом со штабом стоит машина реанимационной бригады.Фото: Екатерина САЛТЫКОВА
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У штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге сегодня прохожими были замечены люди в бронежилетах и с оружием. Они взяли здание в оцепление и не подпускали к нему гражданских. По сообщениям очевидцев, машины на подъезде к штабу также останавливали.

- Там люди в бронежилетах стоят, - говорят очевидцы. - Выставлены посты ГИБДД. И рядом еще зачем-то стоит машина реанимационной бригады.

По предварительной информации, усиление мер безопасности связано с визитом заместителя министра обороны России, который прибыл на Урал на учебные сборы.

Машина на подъезде к штабу разворачивают. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Машина на подъезде к штабу разворачивают.Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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