В Екатеринбурге первоклашек, которым не хватило место в школе у дома, будут бесплатно возить в другие районы

В Екатеринбурге 1 февраля стартовала запись детей в первые классы. Традиционно каждый год эта тема вызывает сильнейший ажиотаж, но обычно через пару-тройку дней он утихает. В этот же раз треволнения длятся уже две недели.

Сначала от наплыва желающих подать заявление родителей ожидаемо «обвалился» сайт Госуслуг. Потом возникла путаница в очередности - списки решили пересмотреть и зачислять детей в школу по времени подачи заявления, а не по времени регистрации в системе АИС «Образование».

- Запись детей в очередной раз вызвала большой общественный резонанс, но в этот раз следствие встало впереди причины. Следствие - это сбой на сайте «Госуслуг», а причина - несоответствие количества мест в первых классах количеству будущих первоклашек, проживающих в новых микрорайонах и жилых комплексах, - заявил детский омбудсмен Игорь Мороков.

В первую очередь это касается детей из удаленных микрорайонов вроде «Академического» и «Солнечного», где образовательных учреждений не хватает катастрофически. Живущим там первоклашкам придется ездить в другие районы на общественном транспорте либо родительском авто. Это может вызвать еще одну недовольства, считает омбудсмен, поэтому предлагает для отдаленных учеников организовать школьные автобусы.

- Детей, проживающих в Краснолесье и не попавших в школу № 181, возить в школьных автобусах в одну из школ Юго-западного микрорайона. Не беда, если несколько классов школьников будут возить 4-5 лет в соседний микрорайон, пока не построят новую школу, - резюмировал Игорь Мороков. - И в сложившейся ситуации детей должны перевозить за счёт города, поскольку возлагать на семьи дополнительные расходы из-за того, что они не успели зарегистрироваться первыми, было бы, действительно, несправедливо.

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