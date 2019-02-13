2019-02-13T15:58:53+03:00
Экономика

В пригородных поездах Тюмень–Тобольск появились вагоны со специальными купе для маломобильных пассажиров

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Фото: пресс-служба СвЖДФото: пресс-служба СвЖД
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С 13 февраля в составе пригородных поездов «Императорский маршрут» и VisitTyumen на направлении ТюменьТобольск начали курсировать два новых вагона, оборудованных, в том числе, для перевозки маломобильных пассажиров. В презентации подвижного состава на вокзале Тюмень приняли участие руководители Свердловской магистрали, АО «Свердловская пригородная компания», правительства Тюменской области. Первыми пассажирами в новых вагонах стали представители региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Особенностью нового подвижного состава стало наличие специально оснащенных купе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также подъемных устройств, позволяющих за несколько минут поднять пассажира-колясочника в вагон. В купе есть спальное и сидячее места, специальные крепления для инвалидной коляски, кнопка вызова проводника, а также видеоэкран, позволяющий во время поездки просматривать познавательные туристические фильмы. Туалетный комплекс также устроен с учетом потребностей маломобильных граждан. Такое решение в вагонах с местами для сидения в России применено впервые.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Современный подвижной состав приобретен АО «Свердловская пригородная компания» в лизинг при поддержке правительства Тюменской области. Первая партия из шести комфортабельных вагонов поступила в 2018 году, с июля они курсируют на направлении Тюмень – Тобольск. Все вагоны оснащены удобными креслами с персональными аудиомодулями и розетками, системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, оформлены в брендах туристических проектов «Императорский маршрут» и VisitTyumen.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Как отмечает заместитель генерального директора АО «Свердловская пригородная компания» Дмитрий Суриков, все больше людей выбирают пригородные поезда для туристических поездок. В пиковые периоды состав «Императорский маршрут» заполнен на 100%. С появлением двух новых вагонов возможностей путешествовать по туристическим маршрутам стало больше и у маломобильных пассажиров.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

ОАО «РЖД» системно работает над улучшением доступности и условий поездок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на вокзале Тюмень продолжается модернизация, которая позволит сформировать элементы безбарьерной среды для всех групп маломобильных пассажиров: слабослышащих, слабовидящих, перемещающихся с помощью опоры и инвалидов-колясочников. Ведется строительство современного крытого надземного перехода, который спроектирован с учетом потребностей маломобильных групп населения и будет оборудован лифтами.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

ИСТОЧНИК KP.RU

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