Над пропастью во лжи: уральский блогер заработал миллионы, шантажируя политиков и бизнесменов

В конце ноября прошлого года в Екатеринбурге арестовали 30-летнего медиа-менеджера и телеграмм-блогера Александра Устинова. Молодой парень отправился в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве. Следователи полагают, что он вымогал у руководства предприятия «Вентпром», которое занимается поставкой горно-шахтного оборудования, порядка двух миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы его подельники – программист Антон Старк и журналист Иван Бесценный.

«Комсомолка» разбиралась, как Устинову удалось за несколько лет построить медиаимперию, в которой он никем не значился, и почему такая работа довела его до уголовного дела.

О БОЛЬШИХ ДЕНЬГАХ ГРЕЗИЛ С ДЕТСТВА

Александр Устинов родился в селе Щелкун под Сысертью (в 50 километрах от Екатеринбурга - Прим. Ред.) в семье фермера. Там же он окончил среднюю школу, после чего приехал в Екатеринбург, где поступил в Академию госслужбы.

- Саша был не из богатой семьи. Это уже потом его отец раскрутился на сельском хозяйстве, а поначалу денег в семье часто не хватало, - рассказывают его бывшие товарищи. - Поэтому он частенько говорил о том, что неплохо бы иметь свое дело.

Медиа-менеджер сделал стремительную карьеру всего за пару лет. Фото: личная страница Александра Устинова в Facebook

После института Александр, как и большинство выпускников, перебивался случайными заработками. Но идею о собственном бизнесе не оставлял. Поэтому спустя пару лет, после окончания вуза решил создать свой медиапроект. Капиталами парень не располагал, поэтому за помощью обратился к депутату Гордумы Екатеринбурга шестого созыва Михаилу Гаранину.

- Это было в 2014 году. Пришел ко мне молодой человек, сказал, что нужна работа, навыки есть, - рассказывает депутат. - Я предложил создать новостной портал, где он выступит редактором. Так мы создали проект «Свердловский инсайдер» («Свинсайдер» - Ред.). Предполагалось, что на сайте будет объективная информация с раскладом сил в региональной политике.

Но вопреки ожиданиям на портале стали появляться материалы, откровенно клеветнического характера и Гаранин решил больше в проект не вкладываться. Каково же было его удивление, когда вместо благодарности Устинов облил бывшего партнера грязью.

Михаил Гаранин намерен был финансировать сайт с объективной информацией и вскоре вышел из проекта. Фото: личная страница Михаила Гаранина в Facebook

- Думал, что он не будет гадить в те же руки, из которых кормился, - вздыхает Михаил Гаранин. – Но он устроил массовый слив грязной и непроверенной информации на меня. Тогда я предупредил знакомых, что с этим человеком лучше дел не иметь. Я ведь давал ему на «Свинсайдер» сотни тысяч рублей. И потом через суд вернул только часть – триста тысяч.

ЗА КОМПРОМАТ ХОРОШО ПЛАТЯТ

Останавливаться на этом проекте Устинов не планировал и решил идти дальше. В 2016 году запустил новый проект «Устав.ком»

- Зачем писать обычные текст, если можно получать приличные деньги, публикуя компромат на местных политиков. А платить за такие тексты будут их конкуренты, - рассуждал блогер.

Эта идея оказалась на редкость прибыльной и успешной – дела Устинова пошли в гору. В соцсетях парень начал хвастаться новеньким «Мерседесом», фотографиями с отдыха в солнечной Калифорнии. Кроме того, по словам товарищей, Устинов очень быстро приобрел квартиру в центре Екатеринбурга.

Журналисты, которые в тот период сотрудничали с Александром, говорят, что работать с ним было, порой, нелегко: начальник грубил, часто срывался на крик и вообще при малейшей возможности проявлял бестактность.

- Грубил постоянно, мат был не только при девушках, но и в их адрес, - рассказывает собеседник «Комсомолки», работавший в те годы с Устиновым.

В тот период с медиа-менеджером познакомился уральский политик Сергей Ярутин, который не считает, что материалы Устинова – компромат. Парень, по его словам, писал правду о тех, кто «стоял у руля». И да, порой эта правда оказывалась нелестной.

Сергей Ярутин давно не сотрудничал с Устиновым, но сохранил с ним дружеские отношения. Фото: личная страница политика в Facebook

- Познакомился я с ним, когда занимался региональной политикой. У меня тогда были претензии к руководству Свердловской области, - признается Ярутин. – Устинов мне понравился тем, что не боялся публиковать «неудобные» материалы, он докапывался до правды. Позже мне эта тема перестала быть интересной, и я почти не общался с Устиновым, хотя мы и остались друзьями.

ФЕДЕРАЛЫ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

«Устав.ком» под руководством Устинова просуществовал около года. В начале 2017-ого его выкупил депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Сумма сделки составила 10 миллионов рублей. Позже сайт закрылся.

Устинов тем временем переквалифицировался в telegram-блогера. Его канал «Устинов троллит» стал лидером в своем сегменте за пределами Садового кольца. Героями публикаций становились не только местные бизнесмены и политики, но и федеральные персоны «первого дивизиона» - глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент «Роснефти» Игорь Сечин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Депутат Вячеслав Вегнер выкупил проект Устинова, но не стал его развивать. Фото: личная страница парламентария в Facebook

- Устинов никогда не брал деньги сам за свои публикации или за их удаление. Для этого он использовал своего программиста Антона Старка, который работал с ним на тот момент уже пару лет, - рассказывает человек, знакомый с ситуацией. – Устинов писал тексты, но выставлял их в паблик не сам - для этого у него был Иван Бесценный, который выступал в роли главного редактора и коллеги блогера.

Логика ясна – чем крупнее рыба, тем больше денег. Тем более о столичных персонах материалы читаются намного лучше.

ПРАВДОРУБ ИЛИ МОШЕННИК?

В конце ноября Александра Устинова вместе с его коллегами Антоном Старком и Иваном Бесценным арестовали по обвинению в мошенничестве. По версии следствия Устинов вымогал 1,7 миллионов у руководства уральского завод «Вентпром». На сделку по передаче денег Устинов отправил своего программиста Старка – в итоге задержали всех троих: Устинова, Старка и Бесценного.

- Возбуждены дела против всех троих, их обвиняют по статьей «Мошенничество в особо крупном размере», - рассказывают в следствии. – Они арестованы до 25 мая.

Уже после ареста появились слухи о том, что Устинов и вовсе создал ОПГ для вымогания денег.

Иван Бесценный также угодил в СИЗО за сотрудничество с Устиновым. Фото: личная страница героя публикации в Facebook

- Ну, смешно же: Устинов создал ОПГ, где он – «пешка», а мы с Фамиевым – «кукловоды» (Нафик Фамиев – уральский политик). Саша способен к хорошему заработку, но не криминальным путем – законы он знает хорошо, - считает Сергей Ярутин. – Нам не показали запись, где Устинов берет взятку, распространяют слухи про ОПГ, чтобы надавить психологически. Ему и так тяжело, многие отвернулись. А тут пытаются добить.

По словам Ярутина сегодня следствие опирается только на показания Старка и Бесценного, которые пытаются выйти на свободу, сдав «шефа». Как таковых доказательств виновности Устинова нет. В суде даже не предоставили видео с момента задержания и передачи взятки в размере 1,7 миллионов рублей.

- У меня вызывает сомнение, например, продление ареста Устинову сразу на четыре месяца до 25 мая вместо привычных двух месяцев. Александр до сих пор не понимает, за какие материалы его пытаются привлечь к ответственности, - говорит политик. – Думаю, за его арестом стоят политики среднего уровня, которые решили замахнуться на федеральный уровень, но не смогли. Саша неосторожно написал об этом, сам того не ведая, сработав в интересах государства. Думаю, что ФСБ должно заинтересовать, почему «топят» журналиста именно те, к кому у правоохранителей накопилось немало вопросов.