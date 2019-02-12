Охранника ЧОПа, подравшегося с екатеринбургским бизнесменом, арестовали на три месяца

В Екатеринбурге суд изменил меру пресечения одному из охранников, участвовавших в драке с местным бизнесменом Андреем Калетиным. По уголовному делу проходят три сотрудника ЧОПа. Один из них ранее был отправлен в изолятор временного содержания, а теперь на три месяца арестован и переведен в СИЗО. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Разборки в стиле 90-х произошли в мебельном центре «Эма» на Виз-бульваре, 13 в конце прошлой недели. Камеры видеонаблюдения запечатели все в подробностях.

Вот солидный мужчина в годах размахивает электрошокером перед лицом охранников ЧОПа. Спустя пару минут последний хватает бизнесмена за одежду. Тот сопротивляется и начинается потасовка. Охранники прижимают его к стене и несколько раз бьют руками и ногами.

Фото: скрин с видео камер наблюдения

- Я приехала на место и увидела папу. Он лежал возле лифта и стонал. Чоповцы его душили, запинывали ногами и продолжали бить коленями по позвоночнику даже, когда он упал на пол, - рассказывала дочь Андрея Калетина.

Причиной конфликта называется разногласие между собственниками торгового центра. Первый, второй и третий этажи принадлежат самому Калетину, а четвертый и пятый - его бывшей жене. По словам бизнесмена, женщина не хочет полюбовно разделить имущество, поэтому прибегла к запрещенным методам.

Фото: скрин с видео камер наблюдения

- Это личное выяснение отношений с бывшей сожительницей по поводу материального имущества. Она прислала на территорию нашего предприятия «чоповцев», чтобы что-то городить на лестнице. Это недопустимо! Мы пытались их остановить. Я законный руководитель и никаких распоряжений не давал. Мы пытались их как-то оттеснить, толкались, говорили, - рассказывал «Комсомолке» Андрей Калетин.

После драки бизнесмена забрали медики «скорой», а охранников задержала полиция. Позже были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации».

Чоповцам может грозить до 10 лет колонии. Однако коллеги подозреваемых уверены, что напарники стали жертвами семейных разборок и к тому же не избивали бизнесмена, а лишь защищались от его нападок.

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