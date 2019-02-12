В Екатеринбурге подвели итоги II Всероссийской Лаборатории культурных проектов Culturalica

II Всероссийская Лаборатория культурных проектов Culturalica за три дня собрала 1105 участников из 67 городов и 22 областей России. К диалогу о современной культуре подключились не только представители культурных учреждений со всей страны, но и представители бизнеса, органов власти и горожане.

Пленарное заседание, посвященное году театра в России, открыл член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий:

- Проведение таких общероссийских мероприятий в формате форума – не редкость для Екатеринбурга. Мы охотно делимся своим опытом, еще охотнее принимаем его и учимся у профессионалов. Культура занимает важное место в развитии Екатеринбурга. Это было отражено в Стратегическом плане развития города. Сегодня этот план имеет свои итоги, но требуется план на следующий этап развития. Лаборатория – правильно выбранный формат форума, потому что лаборатория – это живой опыт, обмен полученными результатами. Одно дело - опыт собственного региона, другое дело - опыт всей страны. Наша задача - осмыслить и выбрать направление развития, для того чтобы соответствовать вызовам времени.

Перед гостями выступил экс-мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Фото: предоставлено организаторами

В диалоге о культуре приняли участие 39 спикеров мирового уровня, в том числе, писатель и публицист Захар Прилепин, художественный руководитель МХАТ им. М.Горького Эдуард Бояков, заместитель генерального директора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш, руководитель театроведческого курса Российского института театрального искусства ГИТИС Александр Вислов, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, директор Ассоциации музеев Амстердама SAM Foundation Бьерн Стенверс и другие.

Эксперты и участники форума обсудили, каким должен стать театр, как выстроить продуктивное сотрудничество власти, культурных институций и бизнеса, как найти финансирование для культурных проектов и привлечь новую аудиторию.

Фото: предоставлено организаторами

- Екатеринбург - одна из театральных российских столиц, - подчеркнул Эдуард Бояков. - Согласно рейтингу креативных индустрий – он на четвертом месте, а если говорить о количестве и качестве театров, Екатеринбург, безусловно, третий город в стране. Он театральный лидер и в отношении модели, потому что такие театры как «Провинциальные танцы», «Коляда-театр» - это уникальные проекты продюсерской точки зрения». Основной путь развития театров эксперты видят в эффективном взаимодействии с властью и бизнесом, а также создании уникальных продюсерских проектов – «интендантских», режиссерских театров. «Модель эта широко распространена в Европе, однако примеры можно найти и в истории российского театра: стоит вспомнить Дягилева, Станиславского, которые умели сочетать вложенные средства и риск художественного выбора, - отметил Алексей Бадаев.

Фото: предоставлено организаторами

Участники дискуссии о практике поиска финансирования обсудили не только самые интересные российские кейсы, но и опыт музеев Франции, Бразилии, Мексики, Великобритании и Голландии. «Это не вопрос местонахождения – это вопрос осознания своего места. Пока мы не попробуем заявить о своем музее как о музее мирового уровня, он таковым не станет», - пояснила генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева. Культурным проектам необходим бизнес для создания новых форматов и привлечения новой аудитории, и в условиях глобализации инструменты, которыми пользуются музеи мира, могут оказаться применимы даже в небольших городах. Бьорн Стенверс подчеркнул, что залог успеха, популярности и самоокупаемости учреждений культуры – в их сотрудничестве. Он сообщил, что при поддержке Управления культуры Администрации Екатеринбурга и Екатеринбургского музея изобразительных искусств уже 11 февраля состоится подписание соглашения с большим кругом музеев города о создании Академии для подготовки сотрудников музеев, обучение в которой будет осуществляться бесплатно.

В ходе Лаборатории также состоялось открытое обсуждение исследования культурной среды Екатеринбурга «Екатеринбургский пульс», который стал итогом первого форума: «Эта тема интересна для всех. Она может быть применима для любого города. В Екатеринбурге богатое культурное предложение и активная культурная жизнь, у нас нарождаются новые явления, идут процессы. И, несмотря на то, что мы ответственны только за муниципальные учреждения, в повседневной жизни мы сталкивается со всей сферой, и понимаем, что нам не хватает современных знаний, нам не хватает аналитики дня сегодняшнего, рефлексии, чтобы внятно сотрудничать с разными институциями, выстраивать стратегические взаимодействия для города», - подчеркнула начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская. Выводы экспертов представил куратор проекта Эдуард Бояков. Среди самых резонансных – необходимость дизайн-революции в городе и создания нового мультижанрового фестиваля, который сможет стать брендом региона. Итоги исследования опубликованы на сайте.

На форум обратил внимание известный писатель Захар Прилепин. Фото: предоставлено организаторами

Третий день Лаборатории завершился деловой игрой «Городская культура», которая прошла в Международном центре искусств «Главный проспект» под руководством модераторов МШУ «Сколково».

В качестве специального гостя на форум приехал известный русский писатель и публицист,

Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького по литературной части Захар Прилепин. Для широкой публики он провел творческую встречу «Литература прямого действия: диалоги с Захаром Прилепиным» на площадке Городского библиотечного информационного центра.

- Форум «Culturalca» - это колоссальная удача людей, которые к нему причастны. Потому что уровень дискуссии, уровень осознания, уровень организации - небывалый. В этом смысле Екатеринбург просто флагман. То, что происходит у вас, и в то, в какой форме это у вас происходит - не происходит больше нигде. Поэтому я бы гордился тем, что у вас могут такие вещи делать, - отметил Захар Прилепин.

Третья Лаборатория культурных проектов Culturalica пройдет уже в следующем году. Напомним, идея создания глобальной лаборатории принадлежат Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга. Culturalica задумывалась как площадка для развития компетенций специалистов культурной сферы, для общения профессионального сообщества, органов власти и креативного класса, а также как платформа, на которой генерируются новые решения и проекты.