В праздники скоростные электрички «Ласточка» соединят Екатеринбург и Серов

В 2019 году «Ласточки» свяжут новым пригородным маршрутом столицу Урала и северные города Свердловской области. Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки в периоды 22-24 февраля, 7-10 марта, а также майских, ноябрьских и новогодних праздников назначаются дополнительные электропоезда Кушва – Серов (№7079) и Серов – Кушва (№7074).

Рейсы будут выполняться современным подвижным составом ЭС2Г; расписание увязано с графиком скоростных электричек, курсирующих между Екатеринбургом и Кушвой. Таким образом, пассажиры смогут добираться от Екатеринбурга до Серова (и обратно) на «Ласточке» без пересадки.

Из Екатеринбурга пригородный поезд будет отправляться в 17:25 (здесь и далее время местное), прибывать в Серов в 23:05. Рейсы назначены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30 апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 декабря. Остановки предусмотрены на станциях о.п. Виз (17:31), Верх-Нейвинск (отправление в 18:21), Невьянск (18:40), Нижний Тагил (19:28), Смычка (19:35), Баранчинская (20:03), Гороблагодатская (20:14), Кушва (20:20), Верхняя (20:34), Выя (20:57), Верхотурье (21:45), Ляля (22:03), Лобва (22:19).

Из Серова «Ласточка» будет отправляться в 03:15, прибывать в Екатеринбург в 09:25. Рейсы назначены на 23 и 25 февраля, 8 и 11 марта, 1, 6 и 13 мая, 2 и 5 ноября, 28 и 31 декабря. Скоростная электричка сделает остановки на станциях Лобва (отправление в 04:01), Верхотурье (04:32), Выя (05:23), Верхняя (05:47), Кушва (06:01), Гороблагодатская (06:07), Баранчинская (06:18), Смычка (06:53), Нижний Тагил (07:36), Невьянск (08:12), Верх-Нейвинск (08:32), о.п. Виз (09:20).

Доехать до северного города можно в комфортной обстановкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Серова составит 528 рублей по полному тарифу и 264 рубля для школьников и студентов. Действуют все виды льгот, установленных законодательством. Оформить проездные документы на «Ласточку» можно во всех пригородных кассах АО «СПК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, первая «Ласточка» с пассажирами побывала на севере области в канун нового 2019 года. Пробный рейс показал, что регулярный маршрут Екатеринбург–Кушва–Серов может быть востребован: более 200 пассажиров ехали до конечной станции. Данные были переданы в Минтранс региона для решения вопроса о назначении регулярных поездов.

В графике 2018/2019 гг. пригородные поезда «Ласточка» на СвЖД на постоянной основе курсируют на направлениях между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей (Свердловская область). В Пермском крае с 1 ноября 2018 года «Ласточки» появились на направлениях Пермь – Кунгур и Пермь – Верещагино. Сеть маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электропоезда, планомерно расширяется.