2019-02-12T13:55:29+03:00
Общество

«Имеет право на мнение»: Гордума Екатеринбурга простила Елену Дерягину за слова о школьном питании

Депутат предложила отменить бесплатные обеды для тех, кто их не ест
Лев Истомин
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Депутат позже пояснила свои слова "Комсомолке"Депутат позже пояснила свои слова "Комсомолке"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Гордума Екатеринбурга на очередном 10-м заседании 12 февраля рассмотрела вопрос о высказывании городского депутата Елены Дерягиной, которая на прошлой неделе предложила отменить бесплатное питание для школьников младших классов, которые не хотят есть в школьной столовой. Ее высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Ее слова раскритиковал даже лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Уже на следующий день Елена Дерягина пояснила «Комсомолке», что считает нужным экономить не на всех детях, а на тех, кто отказывается есть в школьных столовых. По мнению депутата, деньги на таких учеников тратить не нужно, а перебросить средства на тех, кто действительно нуждается в помощи.

В итоге комиссия Гордумы по этике отказалась наказывать коллегу, посчитав, что каждый народный избранник имеет право на свое мнение. Об этом «Комсомолке» рассказала пресс-секретарь Гордумы Алена Земляникова.

Соответствующее решение отражено в решении Гордумы №3 от 12 февраля.

Фото: предоставлено Аленой Земляниковой

Фото: предоставлено Аленой Земляниковой

- Комиссия считает, что все депутаты имеют право на свое мнение, а также имеют право на его выражение в выступлениях на заседаниях постоянных и временных комиссий, заседаниях Екатеринбургской городской Думы, а также в любых иных выступлениях публичного характера, - говорится в документе.

Конкретно по выступлению Дерягиной народные избранники постановили следующее:

- Выступление Елены Дерягиной … 6 февраля полностью соответствует принципам депутатской этики, а также иным общепринятым этическим нормам.

Отметим, что сегодня же на заседание депутаты Гордумы приняли поправки в правила землепользования и градостроительства, согласно которым на территории возле Драмтеатра теперь можно возвести храм святой Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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