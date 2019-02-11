В Первоуральске ограбили салон микрокредитной организации

В Первоуральске средь бела дня произошло ограбление. Злоумышленники обчистили салон микрокредитной организации. Правда, сотрудники полиции не спешат называть случившееся именно ограблением, пока не закончится проверка.

– Сообщение о происшествии поступило в полицию в 16.15 от частного охранного предприятия, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – По предварительным данным, на объект пришли два злоумышленника. Они попросили разменять крупную сумму.

Сотрудник микрокредитной организации решил помочь им. Однако затем злоумышленники вдруг заявили, что передумали и попросили вернуть им деньги, которые они дали.

– После этого они спешно ретировались, – добавил Валерий Горелых. – Представители финансовой организации позже обнаружили недостачу.

Детали происшествия сейчас устанавливаются, как и точная сумма похищенного. По предварительным данным, добычей злоумышленников стали несколько десятков тысяч рублей.

– Представители МВД предпринимают комплекс необходимых мер направленных на раскрытие данного преступления, – отметил Валерий Горелых. – Можно смело предположить, что незваными гостями могли оказаться обычные мошенники, а не в прямом смысле слова грабители, хотя по большому счету для потерпевших, как гласит народная мудрость, хрен редьки не слаще. Деньги-то пропали.