2019-02-12T12:58:02+03:00
Общество

Очередь восстановят: родителей первоклассников успокоили после слухов об отмене записи в школу

Публикуем официальный ответ департамента образования Екатеринбурга
Олег Галимов
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Многие родители испугались, что их дети не поступят в школуМногие родители испугались, что их дети не поступят в школуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня родители будущих первоклашек в Екатеринбурге стали получать уведомления о том, что их номер в очереди на запись в школу сдвинулся. Это произошло из-за сбоев в работе портала Госуслуг. Многие испугались того, что их дети не смогут поступить в нужную школу и начали брать штурмом учебные заведения.

Весь день в городском департаменте образования хранили молчание, но теперь стало понятно, что поводов для паники нет.

- Обязательства в отношении граждан, чьи заявления уже зарегистрированы в рамках количества открытых мест в учреждении, будут соблюдены, - говорится в заявлении департамента. - Если заявление подтверждено оригиналами документов, ребенок будет зачислен в образовательную организацию в установленные сроки. Если заявление не подтверждено оригиналами документов, то родителям необходимо обратиться в отделения МФЦ, ЦМУ или в школу по графику их работы в период с 11 по 15 февраля 2019 года.

Кроме того завтра уведомления о восстановлении очереди будут направлены в личный кабинет заявителя и на электронную почту. Если у вас возникли проблемы с записью детей в первый класс, то звоните в редакцию «КП-Екатеринбург» по телефону 379-27-72, или пишите на почту kp-ekb@phkp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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