Совет специалиста: от болей в животе малышу помогут кисломолочные продукты

Не секрет, что многих малышей в возрасте до 1 года мучают боли в животе. Чаще всего причиной детских слез в этом случае служат желудочно-кишечные расстройства и нарушения пищеварения. Эти процессы, как правило, тесно связаны с дисбалансом кишечной микрофлоры.

По утверждению специалистов, микрофлора кишечника – это важнейший регулятор нормального пищеварения, который служит фактором естественной защиты организма от инфекций и неблагоприятного воздействия внешней среды. Поэтому формирование нормальной микрофлоры в ЖКТ малыша – крайне важный процесс в организме ребенка.

Бифидобактерии и лактобактерии

Основную роль в этом деле играют бифидобактерии и лактобактерии, количество которых в организме грудничка быстро нарастает с первых дней жизни и через несколько недель достигает 80-90% от общего объема всей микрофлоры.

В то же время у детей, находящихся на искусственном или смешанном вскармливании, процесс формирования микрофлоры более сложный и длительный.

Фото: пресс-служба "Уралбиомед"

У младенцев нарушение баланса кишечной микрофлоры может проявляться в виде колик, изменения характера стула, нарушения аппетита, а также пищевой аллергии.

Именно бифидобактерии, лактобактерии и молочно-кислые стрептококки - так называемые «эубиотики» - входят в состав лечебного питания, выпускаемого уже 28 лет компанией «Уралбиомед».

- Они повышают иммунитет, нормализуют обмен веществ, ускоряют заживление послеоперационных ран, а также устраняют вредное воздействие химических веществ и радиации. Такие бактерии помогают при аллергиях, болезнях печени, почек, крови, гнойно-септических и простудных заболеваниях, - говорят специалисты.

Вкусно и полезно с первых дней жизни

В чистом виде детей кормить пробиотиками проблемно – это вызовет лишние слезы. Поэтому специалисты предприятия «Уралбиомед» вывели на рынок линейку запатентованных товаров, которые придутся по вкусу и будут полезны каждому малышу.

- Чудодейственные напитки «Тонус», «Бифилин», «Бифилин Д-бифидо», «Бифилин Д-лакто» имеют приятный кисловатый вкус, более нежный, чем у ряженки. Особенно «Бифилин», который рекомендуется детям с первых дней жизни и по составу приближен к идеальной для них пище - материнскому молоку, при этом содержит колоссальное количество активных бифидобактерий, - говорят специалисты.

Продукты изготовлены из свежего экологически чистого коровьего молока или адаптированных смесей, заквашенных полезными бифидобактериями. Качество и пользу продукции «Уралбиомеда» подтверждают и положительные отзывы родителей, которые забыли про бессонные ночи.

Фото: пресс-служба "Уралбиомед"

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