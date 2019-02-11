Проверка слуха: в Екатеринбурге отменили результаты записи в первый класс

Только отошли жители Екатеринбурга от проблем записи детей в первые классы, как история обрела новый поворот. Сегодня появились сведения о том , что результаты записи аннулированы. Некоторым родителям уже сообщили, что их места в очереди будут пересмотрены. Окончательные списки будут опубликованы в школах 12 февраля.

По информации источника «Комсомолки» в мэрии, списки детей будут пересмотрены, так как отныне их зачисляют в школу по времени подачи заявления, а не по времени регистрации в системе АИС «Образование».

- В ночь на 1 февраля портал Госуслуг завис, и многие не смогли оперативно подать заявление. Но в то же время несколько сотен человек смогли пройти процедуру на сайте екатеринбург.рф. Сейчас руководитель департамента образования Екатерина Сибирцева решает, что делать с этими заявлениями.

Наличие проблемы подтвердил и руководитель инициативной группы Андрей Пономорев, который в свою очередь уже предлагал ряд нововведений для упрощения процедуры записи.

- У моих друзей заявление приняли в 00:01, но рассмотрели его только в 6 утра, - говорит Пономарев. – Из-за того, что прошло много времени в нужной им школе закончились места, и они не смогли записать туда ребенка.

В департаменте образования города пока воздерживаются от комментариев.

- Мы знаем о наличии проблемы, но официальный комментарий будет позже, - сообщила специалист департамента Екатерина Катыхина.

Напомним, что в этом году в первые классы в Екатеринбурге должны пойти более 20 тысяч детей.

На Госуслуги надейся, а сам очередь занимай: как в Екатеринбурге прошла запись в первый класс. Этой ночью мы проверили, как обстояли дела у дверей элитных гимназий (Подробности)