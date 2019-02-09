Из торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 500 человек

Поздно вечером в пятницу в торговом центре Алатырь сработала пожарная сигнализация. Причиной тому стал пожар, начавшийся на парковке на -2 этаже здания. На место ЧП выезжали семь пожарных машин, а также 22 сотрудника МЧС.

- Произошло возгорание моторного отсека автомобиля на парковке, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Огонь был потушен еще до прибытия пожарных.

Также сотрудниками торгового центра были эвакуированы 500 человек. Никто из людей не пострадал.