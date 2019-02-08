Из школы №25 Екатеринбурга, где отравилось больше 70 детей, увольняется директор

Массовое отравление детей в 25-й школе Екатеринбурга, похоже, приведет к кадровым изменениям в ее руководстве. Так, сегодня, 8 февраля, стало известно, что директор образовательного учреждения покидает свой пост.

- Заявление поступило от нее, процедура будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, - подтвердили в управлении образования администрации Екатеринбурга.

Школа №25 открылась в 2017 году. В ней учатся 825 детей. Она разделена на три блока и детский сад и считается одной из самых крупных и известных в городе.

Массовое отравление произошло в ней в конце декабря прошлого года. 73 ученика заразились золотистым стафилококком и норовирусом. Зараза к ним попала через столовую - некоторые сотрудники пищеблока, готовившие еду, вышли на работу больными. Из-за ЧП двери школы были закрыты на неделю. Детей с 1 по 11 классы перевели на дистанционное обучение. Домой отправили не только школьников, но и ребят из детского сада.

Это, кстати, был не первый такой инцидент в конце прошлого года. Так, в середине октября в 83-й школе из-за кишечной инфекции остановился образовательный процесс. Заболела треть учеников.