2019-02-08T15:48:08+03:00
Общество

На Урале на баннерах в честь вывода войск из Афганистана показали американского морпеха

Такая выходка властей возмутила горожан
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: скриншот видео Виталия МозылеваФото: скриншот видео Виталия Мозылева
Изменить размер текста:

Ровно через неделю, 15 февраля, в России отпразднуют 30-летнюю годовшину вывода войск из Афганистана. К такой знаменательной дате не обошлось и без рекламных баннеров, которые должны напоминать о подвигах военнослужащих.

Вот и администрация Серова подготовила поздравление для ветеранов, но видимо даже не обратила внимание на то, на плакате изображен морпех армии США с винтовкой АR-15.

- Почему у нас ветеранов поздравляют с картинок с солдатами Вермахта, то памятник Калашникову с барельефами из немецкой винтовки?! – возмущенно спрашивает местный житель Серова Виталий Мозылев, который первым заметил неточности в плакате.

В Серове на баннерах в честь вывода войск из Афганистана напечатали фото американского морпеха.Видео: Виталий Мозылев

По мнению уральца, изображенные вертолеты

Также американского производства, а именно компании Bell Helicopter Textron, также известной как «Хьюи». Машины серийно производились 1960 года и серовчанин предпложил, что оригинал фотографии имеет отношение к войне во Вьетнаме (продолжалась до 30 апреля 1975 года – прим.ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов из тюрьмы: «Я больше полугода не мог позвонить своей 80-летней маме»
Скоро год, как известный российский политолог, экономист и крупный издатель содержится под стражей. Правозащитники из ОНК Москвы навестили его в СИЗО «Лефортово»
Новости 24
В Тавде полицейский патруль предотвратил взрыв частного дома
В уральском поселке построят школу за 560 миллионов, чтобы дети учились в одну смену
В Серове 7-летний мальчик разбился, катаясь с мамой на «бублике»
Владелец сети магазинов «Елисей» стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в 2019 году
В Екатеринбурге за миллион отремонтируют памятник «Седой Урал»
Гордума Екатеринбурга разрешила строить храм у Драмтеатра
В Екатеринбургских школах сняли карантин
Ребенок в коме: на Урале по факту падения второклассника на горке возбудили уголовное дело
Крал по пять штук за раз: в Заречном поймали серийного угонщика велосипедов
В Екатеринбурге на четыре месяца закроют проезд по дублеру улицы Серафимы Дерябиной
Вся жизнь - игра: на Урале бухгалтер кофейни украла 6 миллионов ради ставки в он-лайн казино
В Екатеринбурге закрылся старейших кинотеатр - «Колизей»
«Беги, Тимоша!»: в Каменск-Уральском приставы поймали домашнего тирана, находящегося в розыске
В Кировграде на 23 года посадили влюбленную пару, сделавшую из съемной дачи нарколабораторию
На Среднем Урале после сильнейших морозов потеплеет до -6
Одного из охранников ЧОПа, избивавших директора «Эмы», отправили в изолятор
В Екатеринбурге из 23 подозрений на корь подтвердились 17
В Свердловской области проверили в деле вертолет санавиации, созданный уральскими конструкторами
В Тугулыме вынесли приговор водителю, врезавшемуся в остановку и погубившему пассажира
Охранников ТЦ, которые избили в Екатеринбурге бизнесмена, задержала полиция
Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая будет курировать создание Экспо-парка
Возле бывшего поста ГИБДД на Сибирском тракте уберут разворот со стороны Тюмени
Мэрия Екатеринбурга займется реставрацией городских граффити
На Урале ищут мужчину, ушедшего пешком из Режа в Екатеринбург
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам