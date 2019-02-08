На Урале на баннерах в честь вывода войск из Афганистана показали американского морпеха

Ровно через неделю, 15 февраля, в России отпразднуют 30-летнюю годовшину вывода войск из Афганистана. К такой знаменательной дате не обошлось и без рекламных баннеров, которые должны напоминать о подвигах военнослужащих.

Вот и администрация Серова подготовила поздравление для ветеранов, но видимо даже не обратила внимание на то, на плакате изображен морпех армии США с винтовкой АR-15.

- Почему у нас ветеранов поздравляют с картинок с солдатами Вермахта, то памятник Калашникову с барельефами из немецкой винтовки?! – возмущенно спрашивает местный житель Серова Виталий Мозылев, который первым заметил неточности в плакате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690792" frameborder="0"></iframe> В Серове на баннерах в честь вывода войск из Афганистана напечатали фото американского морпеха.Видео: Виталий Мозылев

По мнению уральца, изображенные вертолеты

Также американского производства, а именно компании Bell Helicopter Textron, также известной как «Хьюи». Машины серийно производились 1960 года и серовчанин предпложил, что оригинал фотографии имеет отношение к войне во Вьетнаме (продолжалась до 30 апреля 1975 года – прим.ред.).