Публикуем список: МТС и свердловское правительство гарантируют бесплатный просмотр 20 телеканалов

Не секрет, что в Свердловской области есть немало районов, где плохо ловится телевизионный сигнал. Долгие годы уральцы решали эту проблему самыми разными путями: кто-то покупал дорогостоящее оборудование, а кто-то и вовсе мастерил антенны самостоятельно. Правда результат не всегда радовал владельцев телевизоров – поймать в глубинке получалось от силы 5-6 каналов, а то и вовсе три.

Сейчас вся страна переходит на вещание в цифровом стандарте. И многие из тех, кто не имел возможности смотреть телевизор, получат доступ к 20 федеральным каналам. Но есть на территории Свердловской области районы, где приём эфирного наземного вещания не очень уверенный. Жителям этих территорий придут на помощь спутниковые операторы. Обеспечение всех этих людей оборудованием и доступом к просмотру 20 каналов без абонентской платы гпрантирует федеральный телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС.

Оператор через свою дочернюю компанию ООО «Спутниковое ТВ» подписал соглашение с свердловским Правительством, по которому жители региона, проживающие вне зоны цифрового эфирного вещания, получили доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплексов.

Фото: пресс-служба МТС

Документ подписали директор Департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин и руководство МТС в регионе.

Оператор спутникового вещания обеспечит возможность просмотра телеканалов без абонентской платы: Первый канал, Россия 1, Матч!, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ; каналы второго мультиплекса: Рен-ТВ , Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Отметим, что обязанность оператора распространяется на жителей, проживающих на территориях, не покрытых сетью цифрового эфирного наземного вещания. Для получения доступа, пользователь должен иметь приставку для приема сигнала.

- Право на получение информации гарантировано гражданам Конституцией РФ. А телевидение на сегодня является основным источником информации. Правительство региона ведет планомерную работу по разработке и внедрению мер поддержки населения в связи с переходом на цифровое вещание. Так разработан пакет мер для социально незащищенных категорий граждан. Малоимущим гражданам при переходе телевещания с аналога на цифру предусмотрена денежная компенсация не только за приобретенное оборудование, но и за его установку. Также мы координируем информационно-разъяснительную кампанию на территории региона. Наше соглашение с операторами спутникового телевидения - еще один шаг к тому, чтобы сделать цифровой сигнал с четкой картинкой и качественным звуком доступнее для уральцев, - говорит директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущин.

Цифровое качество сегодня захватывает даже отдаленные территорииФото: Алексей БУЛАТОВ

- МТС работает в Свердловской области уже более 20 лет. Почти половина жителей региона является нашими абонентами, и мы дорожим их доверием, чувствуем свою ответственность перед ними. Мы понимаем социальную значимость задачи по обеспечению услугами доступа к каналам первого и второго мультиплекса граждан, которые будут его лишены в результате отключения аналогового вещания. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого. И мы подтверждаем свою готовность предоставить жителям возможность бесплатно смотреть двадцать основных федеральных каналов с помощью спутникового ТВ, чтобы даже жители отдаленных населенных пунктов могли пользоваться современными технологиями и не были отрезаны от мира, — прокомментировал подписание Меморандума директор филиала ПАО «МТС» в свердловской области Андрей Елизаров.

В Свердловской области аналоговое эфирное вещание прекратится с 3 июня. При этом 20 цифровых телеканалов можно смотреть уже прямо сейчас.