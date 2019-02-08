Михалков ни при чем: газета «New York Times» выяснила причину популярности Ельцин-Центра в Екатеринбурге

Одно из самых известных в мире изданий «New York Times» посвятило большое материал музею первого президента современной России в Екатеринбурге – Ельцин-Центру. Автор публикации Эндрю Хиггинс называет один из самых известных культурных объектов уральской столицы «сверкающим святилищем поруганного российского лидера» и «сверкающим храмом опального лидера».

Представитель Ельцин-Центра в статье раскрывает причину неугасающей популярности этого места среди россиян. По мнению спикера, музей часто критикуют за прославление «лихих 90-х», что и обеспечивает постоянный интерес к объекту.

В публикации прославляется время правления Бориса Ельцина, хотя и говорится о том, что глава государства стал «ненавистной фигурой для многих простых россиян, которые обвиняют его в том, что он довел страну до нищеты и хаоса».

Статья появилась на сайте "Нью-Йорк Таймс" сегодня. Фото: скрин с сайта

Это мнение в публикации там же оспаривает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который прямо говорит, что многие граждане просто не знают, что тогда происходило в России на самом деле.

Автор публикации лишь частично согласился с мнением политика, заявив на страницах издания о том, что многие жители России, «ориентированные на Запад», считают Бориса Ельцина героем, который смог избавить страну от коммунистического строя.

Знаменитый Ельцин-Центр журналист сравнивает с музеем патриотической направленности «Россия: моя история», не в пользу последнего.

Критику со стороны известных персон, в частности Никиты Михалкова, автор статьи в расчет не берет, заключая, что люди плохо относятся к эпохе первого президента, а не с самому музею.