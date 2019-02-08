«Корь идет по всему городу»: в Екатеринбурге экстренно вводят новые меры борьбы с заболеванием

В Екатеринбурге продолжает распространяться корь. В связи с этим мэрия Екатеринбурга, чиновники от образования и медики с сегодняшнего дня вводят новые меры по борьбе с опасным заболеванием.

На данный момент в уральской столице зафиксировано 27 случаев заражения корью, включая самый первый случай, когда заболевание подхватил ребенок, прилетевший из Таиланда. Почти все заболевшие проживают в микрорайоне Академический, однако есть единичные случаи в Октябрьском и Чкаловском районах Екатеринбурга.

- Корь идет по всему городу, но жители продолжают отказываться от прививок. Непривитый человек может заразиться от больного, у которого характерная сыпь появляется только через два дня. Главное сегодня – проведение бесплатной вакцинации, - рассказала и.о. начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Киямова.

Ведомство предложило не пускать непривитых детей и сотрудников в школы и детские сады города, а студентам медицинского и педагогического колледжей полностью ограничить доступ туда. Эти меры вводятся с 8 февраля.

Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день все заболевшие – непривитые жители города.

Мэрия намерена выходить на застройщиков в микрорайоне Академический и на руководство торгового комплекса «Таганский ряд», где много мигрантов из других стран.

Чем быстрее жители вакцинируются, тем быстрее отменят карантинФото: Алексей БУЛАТОВ

- В эти выходные организуем вакцинацию для мигрантов на рынке. Если корь найдем там, то количество мероприятий будет увеличено. - говорят медики.

В Екатеринбурге сегодня, по слова специалистов, много мигрантов без регистрации и без прикрепления к медицинскому учреждению. Поэтому неизвестно, привиты ли они.

- В прошлом году были лишь пять случаев кори в городе, все они были завозные, как и в этом году. В последние годы корь приходит к нам с Украины, Киргизии и Таиланда. Это опасное заболевание, которым можно заболеть в любом возрасте, оно поражает центральную нервную систему. В результате человек может стать инвалидом, - рассказывает главный внештатный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Отметим, что пока в городе нет многоэтажек, закрытых на карантин, но за 15 домами ведется постоянное наблюдение со стороны медиков.

Специалисты подчеркивают, что прививку от кори можно поставить по месту жительства абсолютно бесплатно. По их словам, даже если человек не помнит, ставил он прививку или нет, то повторная вакцинация не повредит.