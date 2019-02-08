2019-02-08T10:16:48+03:00
Экономика

Пользователи «РЖД Бонус» могут пополнить премиальный счет баллами «Спасибо от Сбербанка»

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Бонусами можно оплатить билеты на поездБонусами можно оплатить билеты на поездФото: Алексей БУЛАТОВ
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Холдинг «РЖД» и ПАО «Сбербанк» расширяют возможности по использованию бонусных баллов своих программ лояльности. Так, с сегодняшнего дня участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут обменивать бонусы СПАСИБО на баллы «РЖД Бонус» для их последующего обмена на железнодорожные билеты.

Чтобы совершить обмен, необходимо авторизоваться в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка», выбрать раздел «Путешествия» и перейти в пункт «РЖД Бонус». Далее нужно указать сумму бонусов для списания и номер участника программы «РЖД Бонус». Курс обмена – 1 балл за 1 бонус СПАСИБО. Минимальная сумма конвертации – 1 бонус СПАСИБО. Зачисление баллов на счет будет производиться в течение 1-3 дней.

Программа лояльности «РЖД Бонус» действует с июля 2012 года. За это время в ней зарегистрировались более 4 миллионов участников. Пользователи программы могут накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), поездах «Сапсан» и «Аллегро», а также за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах АО «ФПК» и обменивать баллы на премиальные железнодорожные билеты. В программе действуют скидки для студентов и аспирантов учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования РФ. Подробную информацию о программе лояльности «РЖД Бонус» можно узнать на официальных сайтах ОАО «РЖД» и «РЖД Бонус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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