В Каменск-Уральском мужчина «заминировал» дом после отказа «скорой» дать его жене больничный

В Каменск-Уральском для жильцов одного из домов на улице Белинского воскресный выходной превратился в триллер, драму и комедию одновременно. Днем к многоквартирнику одновременно вдруг примчались полицейские, ФСБ и спасатели. Оказалось, один из соседей сообщил, что дом заминирован.

- Приезжайте скорее, моей жене плохо, - истошно кричал в телефонную трубку мужчина.

На другом конце провода диспетчер «скорой» тут же отправила на вызов бригаду. Однако, по приезду медики обнаружили лишь двух пьяниц, жизни и здоровью которых ничего не угрожало. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, супруг требовал для жены больничный и в порыве настойчивости сказал, что при отказе дом вот-вот может взлететь на воздух.

- Никакого террориста, к счастью, по факту не оказалось. Когда медики приехали, хозяин жилища попросил оформить больничный для жены. А так как они оба находились в нетрезвом состоянии, естественно, этого делать никто не стал. Тогда разгневанный «джентльмен» и ошарашил медиков криминальным заявлением. Сотрудники «скорой» вышли из квартиры и вызвали полицию, - сказал полковник Горелых.

Шутником оказался местный житель, который ранее отбывал срок за преступления, связанные с наркотиками, и в данный момент состоит на учете как зависимый. После задержания мужчину доставили в отдел полиции для объяснений.

- По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Каменска-Уральского примут соответствующее процессуальное решение, - резюмировал полковник Горелых. - Еще раз отмечу, в реальности ни людям, ни зданиям никакой угрозы не было, как не было найдено никаких опасных или взрывных устройств.