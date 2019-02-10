2019-02-10T15:05:24+03:00
Происшествия

В Каменск-Уральском мужчина «заминировал» дом после отказа «скорой» дать его жене больничный

Горе-супруг уже отбывал срок за наркопреступления, а в момент угрозы был сильно пьян
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Никакого террориста, к счастью, по факту не оказалосьНикакого террориста, к счастью, по факту не оказалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Каменск-Уральском для жильцов одного из домов на улице Белинского воскресный выходной превратился в триллер, драму и комедию одновременно. Днем к многоквартирнику одновременно вдруг примчались полицейские, ФСБ и спасатели. Оказалось, один из соседей сообщил, что дом заминирован.

- Приезжайте скорее, моей жене плохо, - истошно кричал в телефонную трубку мужчина.

На другом конце провода диспетчер «скорой» тут же отправила на вызов бригаду. Однако, по приезду медики обнаружили лишь двух пьяниц, жизни и здоровью которых ничего не угрожало. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, супруг требовал для жены больничный и в порыве настойчивости сказал, что при отказе дом вот-вот может взлететь на воздух.

- Никакого террориста, к счастью, по факту не оказалось. Когда медики приехали, хозяин жилища попросил оформить больничный для жены. А так как они оба находились в нетрезвом состоянии, естественно, этого делать никто не стал. Тогда разгневанный «джентльмен» и ошарашил медиков криминальным заявлением. Сотрудники «скорой» вышли из квартиры и вызвали полицию, - сказал полковник Горелых.

Шутником оказался местный житель, который ранее отбывал срок за преступления, связанные с наркотиками, и в данный момент состоит на учете как зависимый. После задержания мужчину доставили в отдел полиции для объяснений.

- По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Каменска-Уральского примут соответствующее процессуальное решение, - резюмировал полковник Горелых. - Еще раз отмечу, в реальности ни людям, ни зданиям никакой угрозы не было, как не было найдено никаких опасных или взрывных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Свердловские полицейские спасли замерзавших на трассе водителя и его родителей
Екатеринбурженки выиграли международный турнир по синхронному катанию на коньках в Хорватии
В Екатеринбурге в начале рабочей недели потеплеет до -2
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сократится число троллейбусов на Химмаше
В Екатеринбурге легковушка протаранила автобус
Житель Нижнего Тагила решил обокрасть квартиру друга, когда узнал, что того задержала полиция
На улице Патриса Лумумбы из 14-этажного дома эвакуировали 45 человек
Из-за обильных снегопадов на Урале произошло больше 100 ДТП
Уральца, обматерившего проводника поезда, оштрафовали на 1500 рублей
В Тавде полицейский патруль предотвратил взрыв частного дома
В уральском поселке построят школу за 560 миллионов, чтобы дети учились в одну смену
В Серове 7-летний мальчик разбился, катаясь с мамой на «бублике»
Владелец сети магазинов «Елисей» стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в 2019 году
В Екатеринбурге за миллион отремонтируют памятник «Седой Урал»