Восьмилетний мальчик, ударившийся головой при падении с горки под Лесным, скончался

В прошлую субботу в поселке Ис, что под Лесным, случилось ЧП - восьмилетний Илья упал с горки, на которой катался, и сильно ударился головой. Подняться после этого самостоятельно мальчик не смог. В руки родителей его передали находившиеся неподалеку взрослые.

- Жена вызвала «скорую», - рассказывал отец мальчика Виталий Арефьев. – Медики отвезли сына в больницу в Нижней Туре и положили на искусственную вентиляцию легких. У Ильи образовалась гематома и произошло кровоизлияние в мозг. Ему срочно нужна была операция. Медики в 15.00 вызвали реанимобиль. В дежурной части вызов приняли и сообщили ожидаемое время прибытия - в седьмом часу вечера.

Но машина приехала лишь около трех часов ночи. Позже медики оправдывались, что реанимобиль у них сломался по дороге. А сегодня стало известно, что маленького Ильи не стало. Он скончался.

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Все произошло в поселке Ис под Лесным еще в минувшую субботу. В тот день 8-летний Илюша Арефьев пошел кататься с горки после уроков. Но поднимаясь по заледеневшим ступенькам, мальчик поскользнулся, упал и ударился головой. Дойти до дома самостоятельно он не смог. На помощь пришли соседи. Они же и передали травмированного ребенка маме. (Подробности)