«Старт дали залпом из пушки»: в Нижнем Тагиле прошла Лыжня России-2019
В Нижнем Тагиле сегодня прошла 37-я Всероссийская массовая лыжная гонка, что весьма необычно. Ведь, как правило, главный забег проводится в Екатеринбурге. А причиной тому строительство конгресс-холла на той площадке, где обычно ездили лыжники.
- Площадь полигона «Старатель» просто огромная — 75 квадратных метров, - сообщают организаторы. - Регистрация лыжников была запланирована на 10:00, а на 11:00 парад участников и церемония открытия «Лыжни России».
Старт гонке дал губернатор Евгений Куйвашев выстрелом из пушки. Спортсмены должны были пробежать 10 километров. Лыжники-любители - 2022 метра. Такие цифры не случайны - они обусловлены юбилеем Нижнего Тагила, ведь в 2022 году городу исполнится 300 лет.
- На массовый забег вышли 20 лыжников с флагами разных стран, как символ приближающихся мировых стартов по дзюдо "большой шлем", - сообщают в Федерации дзюдо Свердловской области. - В марте в Екатеринбурге соберутся 50 национальных сборных, чтобы побороться за очки, которые будут влиять на распределение квот в олимпийских командах
Ниже мы собрали фотографии, которые делали участники забега в Нижнем Тагиле.
Старт забегу дали залпом из пушки. Фото: instagram.com/zhuravlevv1978
Фото: Федерация дзюдо Свердловской области
Фото: Федерация дзюдо Свердловской области
Фото: Федерация дзюдо Свердловской области
Фото: Федерация дзюдо Свердловской области
Фото: instagram.com/zhuravlevv1978
Фото: instagram.com/uor_ekb
Фото: instagram.com/zhuravlevv1978
В Лыжне России в Нижнем Тагиле принял участие и знаменитый уральский боксер Егор Мехонцев (в центре). Фото:Егор Мехонцев
Фото: instagram.com/kachaaaaan
Фото: instagram.com/0707_valeri
Фото: instagram.com/sk84_evgeniy
ИСТОЧНИК KP.RU