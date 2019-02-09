2019-02-09T14:28:28+03:00
Спорт

«Старт дали залпом из пушки»: в Нижнем Тагиле прошла Лыжня России-2019

В ней приняли участие сотни жителей Тагила, а также первые лица региона и известные спортсмены
Данил СВЕЧКОВ
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В забеге участвовал и губернатор Евгений Куйвашев. Фото: instagram.com/evgenykuyvashevВ забеге участвовал и губернатор Евгений Куйвашев. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev
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В Нижнем Тагиле сегодня прошла 37-я Всероссийская массовая лыжная гонка, что весьма необычно. Ведь, как правило, главный забег проводится в Екатеринбурге. А причиной тому строительство конгресс-холла на той площадке, где обычно ездили лыжники.

- Площадь полигона «Старатель» просто огромная — 75 квадратных метров, - сообщают организаторы. - Регистрация лыжников была запланирована на 10:00, а на 11:00 парад участников и церемония открытия «Лыжни России».

Старт гонке дал губернатор Евгений Куйвашев выстрелом из пушки. Спортсмены должны были пробежать 10 километров. Лыжники-любители - 2022 метра. Такие цифры не случайны - они обусловлены юбилеем Нижнего Тагила, ведь в 2022 году городу исполнится 300 лет.

- На массовый забег вышли 20 лыжников с флагами разных стран, как символ приближающихся мировых стартов по дзюдо "большой шлем", - сообщают в Федерации дзюдо Свердловской области. - В марте в Екатеринбурге соберутся 50 национальных сборных, чтобы побороться за очки, которые будут влиять на распределение квот в олимпийских командах

Ниже мы собрали фотографии, которые делали участники забега в Нижнем Тагиле.

Старт забегу дали залпом из пушки. Фото: instagram.com/zhuravlevv1978

Старт забегу дали залпом из пушки. Фото: instagram.com/zhuravlevv1978

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: instagram.com/zhuravlevv1978

Фото: instagram.com/zhuravlevv1978

Фото: instagram.com/uor_ekb

Фото: instagram.com/uor_ekb

Фото: instagram.com/zhuravlevv1978

Фото: instagram.com/zhuravlevv1978

В Лыжне России в Нижнем Тагиле принял участие и знаменитый уральский боксер Егор Мехонцев (в центре). Фото:Егор Мехонцев

В Лыжне России в Нижнем Тагиле принял участие и знаменитый уральский боксер Егор Мехонцев (в центре). Фото:Егор Мехонцев

Фото: instagram.com/kachaaaaan

Фото: instagram.com/kachaaaaan

Фото: instagram.com/0707_valeri

Фото: instagram.com/0707_valeri

Фото: instagram.com/sk84_evgeniy

Фото: instagram.com/sk84_evgeniy

ИСТОЧНИК KP.RU

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