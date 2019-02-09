2019-02-09T11:39:26+03:00
Общество

Медики устроили массовую вакцинацию против кори среди мигрантов на Таганском Ряду

Власти Екатеринбурга опасаются, что если зараза попадет на рынок, то количество заболевших может стремительно увеличиться
Алексей БУЛАТОВДанил СВЕЧКОВ
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Прививку ставили бесплатно.Прививку ставили бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге корью заболело уже 27 человек. В основном это жители микрорайона Академический. И сейчас власти города делают все, чтобы зараза не распространялась на другие микрорайоны.

Одна из самых потенциально опасных точек города, заражение корью которой может привести к настоящей эпидемии - это рынок на Таганском Ряду. В связи с этим сегодня там устроили массовую вакцинацию для мигрантов.

Медики отмечают, что в будний день удалось бы привить больше иностранцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики отмечают, что в будний день удалось бы привить больше иностранцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С самого утра среди торговых палаток ходили медики с листовками и приглашали торговцев в прививочный кабинет. Под него оборудовали кабинет на цокольном этаже в здании, где не ведется торговля.

- Торговцы с трудом говорят по русски, некоторые идут потому, что администрация по громкой связи объявила, что желающие могут привиться от кори, - рассказывают медики. - Некоторые не знают что такое корь, им объясняем на месте. Процедура у нас простая - записываем имя и фамилию иностранца, узнаем нет ли аллергии на куриный белок, когда болели ОРЗ... Если все нормально, то прививаем.

Медики лично ходили по рынку и звали торговцев на вакцинацию в прививочный кабинет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики лично ходили по рынку и звали торговцев на вакцинацию в прививочный кабинет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех, кто идет на прививку, много выходцев из Китая, Вьетнама и Средней Азии. Сначала они сомневаются - нужна ли им эта прививка. Однако после того, как медики объясняют, что корь может дать очень серьезные осложнения, все соглашаются на вакцинацию.

- Мне болеть нельзя, торговля пропадет! - говорит один из гостей города, с готовностью оголяя плечо перед иглой.

- А сколько стоит прививка? - тут же заглядывает в кабинет другой торговец. Некоторые думают, что вакцинация платная и не идут. Вместо себя они отправляют на "разведку" товарища, чтобы тот узнал, сколько за вакцинацию придется заплатить.

За утро удалось привить только 50 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За утро удалось привить только 50 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего медики взяли с собой 450 порций вакцины.

- За час работы привилось около 50 человек, - сетуют медики. - В будний день, может, и больше бы людей пришло. А ведь если на рынок попадет корь, то его весь могут закрыть на карантин.

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Вакцинацию на рынке проводили на цокольном этаже здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинацию на рынке проводили на цокольном этаже здания.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего медики привезли 450 порций вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего медики привезли 450 порций вакцины.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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