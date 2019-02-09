В Каменске-Уральском иномарка врезалась в автобус, в котором сидело 60 человек

Авария с пассажирским автобусом, в котором сидело 60 человек, случилась накануне вечером в Каменске-Уральском. Иномарка «Мицубиши Лансер», которым управляла 23-летняя женщина, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с городским автобусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690879" frameborder="0"></iframe> В Каменске-Уральском автоледи столкнулась с автобусом ЛиАЗ.Видео: Инцидент Каменск-Уральский, vk.comДанил СВЕЧКОВ

– От удара автобус выехал за пределы проезжей части, а «Лансер» отбросило на другие машины: «Шевроле Лачетти» и «Лада», – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Чудом в аварии никто не получил смертельных травм и серьезных увечий.

Во время столкновения у «Мицубиши Лансер» оторвало подушку двигателя. После столкновения медики увезли в больницу хозяйку «Мицубиши», ее мужа и годовалую дочь. Также медики увезли в больницу 29-летнюю пасажирку автобуса. Однако вскоре их отпустили домой.