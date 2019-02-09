2019-02-09T08:05:26+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском иномарка врезалась в автобус, в котором сидело 60 человек

Медики увезли в больницу четырех человек [видео]
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
От удара автобус выехал за пределы проезжей части. Фото: Инцидент Каменск-Уральский, vk.comОт удара автобус выехал за пределы проезжей части. Фото: Инцидент Каменск-Уральский, vk.com
Изменить размер текста:

Авария с пассажирским автобусом, в котором сидело 60 человек, случилась накануне вечером в Каменске-Уральском. Иномарка «Мицубиши Лансер», которым управляла 23-летняя женщина, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с городским автобусом.

В Каменске-Уральском автоледи столкнулась с автобусом ЛиАЗ.Видео: Инцидент Каменск-Уральский, vk.comДанил СВЕЧКОВ

– От удара автобус выехал за пределы проезжей части, а «Лансер» отбросило на другие машины: «Шевроле Лачетти» и «Лада», – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Чудом в аварии никто не получил смертельных травм и серьезных увечий.

Во время столкновения у «Мицубиши Лансер» оторвало подушку двигателя. После столкновения медики увезли в больницу хозяйку «Мицубиши», ее мужа и годовалую дочь. Также медики увезли в больницу 29-летнюю пасажирку автобуса. Однако вскоре их отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за обильных снегопадов на Урале произошло больше 100 ДТП
Уральца, обматерившего проводника поезда, оштрафовали на 1500 рублей
В Тавде полицейский патруль предотвратил взрыв частного дома
В уральском поселке построят школу за 560 миллионов, чтобы дети учились в одну смену
В Серове 7-летний мальчик разбился, катаясь с мамой на «бублике»
Владелец сети магазинов «Елисей» стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в 2019 году
В Екатеринбурге за миллион отремонтируют памятник «Седой Урал»
Гордума Екатеринбурга разрешила строить храм у Драмтеатра
В Екатеринбургских школах сняли карантин
Ребенок в коме: на Урале по факту падения второклассника на горке возбудили уголовное дело
Крал по пять штук за раз: в Заречном поймали серийного угонщика велосипедов
В Екатеринбурге на четыре месяца закроют проезд по дублеру улицы Серафимы Дерябиной
Вся жизнь - игра: на Урале бухгалтер кофейни украла 6 миллионов ради ставки в он-лайн казино
В Екатеринбурге закрылся старейших кинотеатр - «Колизей»
«Беги, Тимоша!»: в Каменск-Уральском приставы поймали домашнего тирана, находящегося в розыске
В Кировграде на 23 года посадили влюбленную пару, сделавшую из съемной дачи нарколабораторию
На Среднем Урале после сильнейших морозов потеплеет до -6
Одного из охранников ЧОПа, избивавших директора «Эмы», отправили в изолятор
В Екатеринбурге из 23 подозрений на корь подтвердились 17
В Свердловской области проверили в деле вертолет санавиации, созданный уральскими конструкторами
В Тугулыме вынесли приговор водителю, врезавшемуся в остановку и погубившему пассажира
Охранников ТЦ, которые избили в Екатеринбурге бизнесмена, задержала полиция
Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая будет курировать создание Экспо-парка
Возле бывшего поста ГИБДД на Сибирском тракте уберут разворот со стороны Тюмени
Мэрия Екатеринбурга займется реставрацией городских граффити
На Урале ищут мужчину, ушедшего пешком из Режа в Екатеринбург
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам