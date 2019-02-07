«Игрушки не решают проблем»: благотворительная программа УБРиР вышла на новый уровень

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги работы в 2018 году благотворительной программы «Дети верят в чудо», которая занимается социальной адаптацией и профориентацией детей-сирот.

Теперь с детьми ведется не только групповая работа по психологической помощи в социальной адаптации, но и для каждого ребенка, участвующего в проекте, создан уникальный план личного развития, включающий в себя стимулирование самоопределения и профориентации, а также курсы, расширяющие сферу интересов детей.

В рамках программы 15 воспитанников детского центра в возрасте от 12 до 17 лет уже прошли тесты на профориентацию, для каждого ребенка был составлен план личностного роста, многие дети уже приступили к выполнению программы. О том, как дети впервые познакомились с профессиями повара, телеведущей, спортивного тренера, актера, танцора, разработчика видеоигр и художника, можно узнать из видео.

- Изначально, когда мы запускали этот проект, у ребят было много непонимания, для чего мы это делаем, — рассказывает заместитель директора центра социальной помощи семье и детям Екатерина Поварова. — Когда начались различные мероприятия и встречи, когда ребята поняли, что у них появилась возможность попробовать себя в своей будущей профессии, в них произошли глобальные изменения. Во-первых, мы увидели улучшение успеваемости. Во-вторых, увлеченность: всегда море вопросов — куда они едут, с кем они будут встречаться. У детей горят глаза — для меня очень важна именно эта перемена.

- Мы занимаемся благотворительностью больше 10 лет. В рамках собственной программы «Дети верят в чудо» помогаем в социальной адаптации детям, оставшимся без попечения родителей, — говорит директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина. — За это время стало очевидно — денежные пожертвования или покупка игрушек не решают проблем ребят. Мы перешли к стратегии «навыки вместо игрушек» и помогаем детям найти свое призвание и развить навыки общения с реальным миром. Сейчас мы проводим профориентационные тесты для детей, знакомим их с людьми, которые могут заинтересовать своей профессией и подсказать, как начать путь к работе мечты.

В 2019 году программа продолжит работу в Екатеринбурге и расширится на Челябинск и Пермь. В других городах также будут собраны группы детей-сирот в возрасте от 12 до 17 лет, все они пройдут профориентационные тесты и вместе с психологом выберут наиболее интересные направления дальнейшего развития. После этого для каждого ребенка будет выбрана индивидуальная программа развития, и дети шаг за шагом будут приближаться к профессии своей мечты.