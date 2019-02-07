2019-02-07T16:38:41+03:00
Экономика

УБРиР повысил надежность цифровых банковских сервисов

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал процесс цифровой модернизации. В качестве первого шага к повышению производительности, надежности и оптимизации затрат на оборудование кредитная организация внедрила в свою ИТ-инфраструктуру современный твердотельный флэш-массив от Pure Storage. Чтобы оптимизировать затраты на оборудование, банк пошел по модели IaaS с равными платежами в течение 5 лет.

УБРиР последовательно реализует стратегию главного цифрового банка региона. Быстрый рост бизнеса оказывает существенное влияние на ИТ: объем клиентских данных увеличивается на 20-30% в год, а производительность систем планомерно удваивается. В таких условиях текущая платформа хранения не смогла бы эффективно обеспечивать растущие потребности бизнеса. Поэтому банк принял решение использовать наработки технологических лидеров в области хранения данных.

Кредитная организация выдвинула серьезные требования по производительности к своей новой платформе, которая требовала надежного современного решения. Оценив все варианты, эксперты системного интегратора «Инфосистемы Джет» рекомендовал модернизировать платформу хранения данных с использованием Pure Storage Flash Array, в котором используются современные технологии All-Flash и протокол NVMe. Flash Array смог обеспечить 200 000 IOPS с максимальным временем отклика не более 2 мс. Кроме того, доступность сервиса находится на уровне high-end (99,9999%) c возможностью организации катастрофоустойчивости в режиме active-active. Также были выполнены требования Банка эффективности работы алгоритмов дедупликации и сжатия.

«Качество клиентского сервиса — главный фактор необходимости модернизации ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов банка. Сегодняшние реалии заставляют нас, с одной стороны, рациональнее подходить к инвестициям в ИТ, а с другой — "выжимать" из них максимум эффективности. И рынок отвечает на этот запрос. Проект позволил нам усилить надежность сервисов банка, ведь именно ИТ-инфраструктура является фундаментом в выстраивании цифровой банковской экосистемы и в конечном итоге влияет на качество клиентского сервиса», — сообщил Андрей Обухов, управляющий директор департамента информационных технологий УБРиР.

Новейшая инфраструктура от Pure полностью соответствовала строгим требованиям УБРиР к производительности. Более того, массив достиг коэффициента дедупликации и сжатия до 12:1 (вместо ожидаемых 3,5:1). Это дало значительный экономический эффект. Фактически на объеме данных удалось сэкономить в три раза. В перспективе банк планирует переводить на новую all-flash-платформу основную часть критической ИТ-инфраструктуры.

- Мы рады оказать поддержку УБРирР в обеспечении высочайшего качества цифровых технологий для своих клиентов, — подчеркнул Максим Зубарев, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. — С технической и бюджетной точки зрения у банка был строгий набор требований, которых они должны были придерживаться. После оценки всех критериев, мы гордимся тем, что были выбраны УБРиР, чтобы помочь в цифровой трансформации. Приятно видеть, что один из ведущих российских банков с такой готовностью внедряет цифровой опыт, тем самым настраиваясь на грядущий успех, и мы рады сыграть ключевую роль в этом.

«Банк дошел до того этапа, когда инфраструктурные проблемы уже не решаются традиционными способами, необходимо внедрять новые технологии и пробовать новые подходы. Консолидировав свои знания и опыт в части хранения данных, мы смогли реализовать оптимальное решение, удовлетворить текущие потребности и обеспечить возможность роста для банка. Этот проект показал, что решения от Pure Storage служат отличной платформой для современной цифровой ИТ-инфраструктуры. За счет высокой степени дедупликации и компрессии наш заказчик получил значительно больший объем хранения данных, чем планировалось изначально, оставаясь в рамках бюджета», — подчеркнул Владимир Беляевский, руководитель направления СХД «Инфосистемы Джет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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