В 500 метрах ехал поезд: на Урале «скорая» с беременной женщиной попала в аварию на переезде

Накануне вечером в Артемовском автомобиль «скорой» помощи, который вез в роддом беременную женщину, попал в аварию на железнодорожном переезде. Водитель скорой хотел проскочить, когда уже загорелся запрещающий сигнал светофора, но в итоге машина врезалась барьер-автомат.

К счастью обошлось без жертв. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам очевидцев, он так торопился, что объехал стоящие перед закрытым переездом автомобили по встречной полосе. Мужчина смог проехать между опущенными шлагбаумами, но в этот момент поднялись барьеры.

- В результате ДТП пострадали 2 фельдшера скорой помощи, которые не были пристегнуты ремнем безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП первыми, незамедлительно пересадили пострадавших и беременную женщину в патрульный автомобиль, и оперативно доставили в больницу, где медики оказали всем необходимую помощь. В 21:00 стало известно, что женщина родила здоровую девочку.

В 2015 году водитель скорой садился за руль пьяным. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв: в 500 м шла электричка, но дежурному удалось вовремя остановить пассажирский электровоз.

В ГИБДД отметили, что стаж водителя «скорой» составляет 20 лет, а три года назад он уже попадался пьяным за рулем.